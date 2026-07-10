Desarticulan red de microtráfico en el oriente de Chiriquí; hay 16 aprehendidos
La operación denominada “Oriente Sin Drogas” logró, además, la incautación de sustancias ilícitas, dinero en efectivo por un monto de $17,076.00 y 14 celulares, como parte de las investigaciones correspondientes.
Chiriquí/Al menos 16 personas fueron aprehendidas por delitos relacionados con drogas, en la modalidad de microtráfico, en los distritos de Tolé, Remedios, San Félix y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí.
Los individuos fueron capturados por la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antidrogas y en coordinación con el Ministerio Público en 13 diligencias de allanamiento.
La operación denominada “Oriente Sin Drogas” logró, además, la incautación de sustancias ilícitas, dinero en efectivo por un monto de $17,076.00 y 14 celulares, como parte de las investigaciones correspondientes.
La Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia común, con la misión de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Se espera que en las próximas horas estas personas sean llevadas ante un juez de garantías para que se legalice su aprehensión, se imputen cargos y se dicte la medida cautelar más apropiada según la naturaleza del caso.
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