Condenan a 20 años de prisión a dos personas por tráfico ilícito de migrantes en Chiriquí

De acuerdo con las investigaciones, los procesados transportaban a 10 migrantes de nacionalidad vietnamita, ocho hombres y dos mujeres.

Chiriquí/Dos ciudadanos fueron condenados a 20 años de prisión tras ser declarados culpables del delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, por un hecho ocurrido en la provincia de Chiriquí.

Además de la pena principal, el tribunal impuso como sanción accesoria cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la condena.

La decisión fue adoptada por mayoría, con un salvamento de voto, luego de que el tribunal considerara que las nueve pruebas presentadas por el Ministerio Público, entre testimoniales, periciales y documentales, sustentaban la responsabilidad penal de los acusados.

La investigación se originó por un hecho ocurrido el 24 de noviembre de 2024, en el corregimiento de Cañas Gordas, distrito de Renacimiento, donde las autoridades sorprendieron a los ahora condenados facilitando el ingreso irregular al territorio nacional y evadiendo los puestos de control migratorio.

De acuerdo con las investigaciones, los procesados transportaban a 10 migrantes de nacionalidad vietnamita, ocho hombres y dos mujeres, quienes pretendían continuar su ruta con destino a Estados Unidos.