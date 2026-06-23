Ordenan detención provisional para tres panameños por presunto tráfico ilícito de migrantes

Se declaró legal la aprehensión de los involucrados, así como la retención de un vehículo y la suma de $532.75 que mantenían al momento de su captura.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación logró la imposición de la medida cautelar de detención provisional para tres ciudadanos panameños, presuntamente vinculados al delito de tráfico ilícito de migrantes agravado.

Durante la audiencia, también se declaró legal la aprehensión de los involucrados, así como la retención de un vehículo y la suma de $532.75 que mantenían al momento de su captura.

Los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2026 en la provincia de Panamá, distrito de Chepo, corregimiento de Tortí, específicamente en el sector de Higueronal, cuando dos de los señalados fueron aprehendidos al ingresar a los predios de un hostal.

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De acuerdo con las investigaciones, los ciudadanos presuntamente dirigían, facilitaban y colaboraban con la salida irregular de dos migrantes de nacionalidad cubana dentro del territorio panameño. Entre las personas afectadas se encontraba una menor de 11 años de edad.

La Fiscalía indicó que las acciones forman parte de las investigaciones contra estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, mientras continúan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.