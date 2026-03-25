Desarticulan red de tráfico de migrantes: 20 personas aprehendidas en operación 'Alborada'

De acuerdo con las autoridades, esta red estaría relacionada con actividades de tráfico ilegal de migrantes, un delito que ha cobrado relevancia en los últimos años debido al aumento del flujo migratorio irregular a través de la selva del Darién.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional de Migración y la Homeland Security Investigations (HSI) permitió asestar un fuerte golpe a una presunta red dedicada al crimen organizado y al tráfico ilícito de migrantes.

El operativo, denominado “Alborada”, se desarrolló de manera simultánea en varias regiones del país, incluyendo las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí, donde se ejecutaron un total de 23 diligencias de allanamiento bajo la coordinación de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Como resultado de la ofensiva, las autoridades lograron la aprehensión de 20 personas de nacionalidad panameña, presuntamente vinculadas a esta estructura criminal. Además, se incautaron tres vehículos, siete paquetes de presunta sustancia ilícita y múltiples documentos que serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.

De acuerdo con las autoridades, esta red estaría relacionada con actividades de tráfico ilegal de migrantes, un delito que ha cobrado relevancia en los últimos años debido al aumento del flujo migratorio irregular a través de la selva del Darién.

Las entidades de seguridad reiteraron su compromiso de mantener operaciones sostenidas contra el crimen organizado, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público en todo el territorio nacional.