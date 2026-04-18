Decretan detención provisional a panameño por supuesto tráfico de migrantes en Guabalá, Chiriquí

Paralelamente, se programó una audiencia anticipada para las personas que presuntamente eran objeto de tráfico.

Chiriquí/Un operativo de verificación en el Puesto de Control Integral de Guabalá, en la provincia de Chiriquí, derivó en la detención provisional de un panameño de 32 años, señalado por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de migrantes.

Agentes del Servicio Nacional de Migración retuvieron al ciudadano durante labores de control, luego de detectar que transportaba a tres personas extranjeras, dos de nacionalidad camerunesa y una venezolana, quienes intentaban transitar utilizando cédulas de identidad panameñas que no les pertenecían.

El caso fue remitido a la Personería Municipal de Tolé, donde se legalizó la aprehensión del implicado y se le formularon cargos por falsificación de documentos y tráfico ilícito de migrantes.

Como medida cautelar, se ordenó su detención provisional por un período de seis meses, mientras avanzan las investigaciones. Paralelamente, se programó una audiencia anticipada para las personas que presuntamente eran objeto de tráfico.

El hecho expone los métodos utilizados para evadir los controles migratorios en puntos estratégicos del país, así como la respuesta de las autoridades ante este tipo de delitos.

El Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso con la seguridad nacional y el cumplimiento de las normativas vigentes, en medio de las acciones dirigidas a prevenir y sancionar el tráfico de personas.