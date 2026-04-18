Especialistas logran reemplazo de aorta y válvula en operación de alto riesgo en Panamá

El equipo médico de la Caja de Seguro Social (CSS) logró realizar con éxito una de las intervenciones cardiovasculares más complejas en la Ciudad de la Salud, marcando un hito en la atención especializada en el país.

Se trató de una paciente con disección de aorta crónica, asociada a un aneurisma de gran tamaño en la aorta ascendente, una condición de altísimo riesgo vital que, sin tratamiento oportuno, puede resultar fatal en cuestión de horas o días.

La magnitud del caso obligó a una intervención de máxima precisión quirúrgica, que incluyó el reemplazo del segmento afectado de la aorta, la sustitución de la válvula aórtica y la reimplantación de las arterias coronarias, en un procedimiento de elevada complejidad técnica.

La cirugía fue liderada por el doctor Pedro Echeverría, junto a la doctora Lizeth Saldaña, residentes de cirugía cardiovascular, y el equipo de anestesiología del Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico (CENACET), en un trabajo multidisciplinario clave para el éxito del procedimiento.

La intervención se desarrolló en dos etapas: una primera cirugía que se extendió por más de seis horas y una segunda jornada quirúrgica para verificar los resultados y realizar el cierre definitivo.

Gracias a la intervención oportuna y la coordinación del equipo médico, se logró evitar un desenlace fatal. La paciente mantiene una evolución favorable durante su proceso de recuperación.

Este caso refleja el nivel de complejidad de los procedimientos que se realizan en el CENACET y el compromiso del personal médico con la atención de pacientes en condiciones críticas dentro del sistema público de salud.