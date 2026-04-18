¡Tragedia! Hallan muerto a joven de 20 años desaparecido tras fuerte resaca en Río Hato, Coclé

Ayer, en horas de la tarde, una fuerte corriente de resaca sorprendió a dos pescadores en playa La Boca, en Río Hato, Coclé. Uno logró salir con vida, mientras el otro permanecía desaparecido.

Coclé/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció que, tras labores de búsqueda y verificación en playa La Boca de Río Hato, en el distrito de Antón, provincia de Coclé, fue ubicado sin vida un ciudadano de 20 años que había sido reportado como desaparecido. El hallazgo se dio en horas de la noche por parte de allegados.

Ayer, en horas de la tarde, una fuerte corriente de resaca sorprendió a dos pescadores en playa La Boca, en Río Hato, Coclé. Uno logró salir con vida, mientras el otro permanecía desaparecido.

Al parecer, ambos fueron sorprendidos por una fuerte corriente de resaca. Estos pescadores se mantenían a orillas de la playa y, de acuerdo con los informes preliminares, fueron alcanzados por el fuerte oleaje.

Tras el incidente, unidades del Sinaproc acudieron de inmediato al sitio e iniciaron un operativo de búsqueda y rescate. Como parte de las acciones, se utilizaron drones para ampliar el rango de visibilidad y tratar de ubicar al joven en el menor tiempo posible.

A estas labores también se sumaron el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional, que colaboraron con recursos y personal especializado para reforzar el rastreo.

Las autoridades mantuvieron activas estas labores de búsqueda, mientras evaluaban las condiciones del mar, que continuaban siendo adversas. Estos operativos se mantuvieron por parte de los estamentos de seguridad.