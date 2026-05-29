Madonna sorprende con inesperada confesión quién fue su mejor amante

Décadas después de aquel breve vínculo, las declaraciones de la artista volvieron a colocar a John F. Kennedy Jr. en el centro de la conversación pública internacional.

La cantante Madonna volvió a generar revuelo internacional tras realizar una inesperada confesión durante la promoción de su nuevo proyecto musical, “Confessions II”. La llamada “Reina del Pop” reveló públicamente el nombre del hombre que, según sus propias palabras, fue el mejor amante de su vida, desatando una ola de reacciones en redes sociales y medios de entretenimiento alrededor del mundo.

La declaración ocurrió en un video grabado junto a diferentes figuras del ámbito artístico y creativo como parte de una campaña desarrollada en colaboración con la aplicación Grindr. En lugar de optar por entrevistas tradicionales o ruedas de prensa convencionales, Madonna participó en una conversación relajada junto al dramaturgo Jeremy O. Harris, la artista Bob The Drag Queen, la bailarina Ivy Mugler, el diseñador Raul Lopez y el editor Marcello Gutierrez.

Durante la grabación, Raul Lopez lanzó una pregunta directa a la intérprete de éxitos como “Papa Don’t Preach” y “Like a Prayer”. “¿Quién fue el mejor sexo de tu vida?”, preguntó el diseñador frente al resto de invitados. La artista respondió inmediatamente, aunque aclaró que solo mencionaría a personas fallecidas. “Solo voy a nombrar a los muertos”, expresó Madonna antes de revelar el nombre de John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy.

La revelación provocó sorpresa inmediata entre los participantes del encuentro, quienes reaccionaron entre gritos y expresiones de incredulidad. Según reportó el medio estadounidense Page Six, Lopez añadió un comentario sobre la imagen pública de Kennedy Jr., asegurando que varias personas hablaban de él como un hombre atractivo y carismático. Madonna respondió con una sonrisa y una afirmación breve que terminó consolidando el momento como uno de los más comentados de la campaña promocional.

El video será difundido a través de las plataformas digitales de Grindr y en los canales oficiales de YouTube e Instagram vinculados al proyecto. Además de la campaña audiovisual, también fueron anunciadas ediciones especiales en vinilo de “Confessions II”, un lanzamiento que ha incrementado la expectativa entre seguidores de la artista estadounidense.

La historia entre Madonna y John F. Kennedy Jr. ha sido objeto de especulación durante décadas. Diversos libros y publicaciones dedicadas a la familia Kennedy han mencionado encuentros entre ambos a finales de los años ochenta, cuando la cantante atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera internacional. Kennedy Jr., por su parte, era considerado uno de los hombres más admirados y mediáticos de Estados Unidos.

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El libro “JFK Jr.: An Intimate Oral Biography”, publicado en 2024 por Rosemarie Terenzio y Liz McNeil, describe el vínculo entre ambos como una relación breve marcada principalmente por la atracción física. Una fuente cercana citada en la publicación aseguró: “Madonna fue completamente una aventura de una noche”, añadiendo que la relación no evolucionó hacia un romance formal.

La misma obra sostiene que fue Madonna quien tomó la iniciativa en aquel encuentro. “Ella se le insinuó, y fue un halago para él. Ella estaba en la cima de su carrera. Adoraba el cuerpo de ella. Fue todo atracción física; no iba a ser algo más allá de eso”, señala el libro sobre el vínculo entre la cantante y Kennedy Jr.

Otro detalle revelado en la publicación indica que la artista mantenía una postura estricta respecto a la prevención del VIH durante aquella época. Según uno de los testimonios incluidos en el libro, la pareja decidió mantener ciertas precauciones sanitarias, aunque eso no impidió que ambos compartieran momentos íntimos y cercanos.

La reciente confesión de Madonna reactivó el interés mediático sobre una historia que durante años permaneció rodeada de rumores y comentarios dentro del mundo del espectáculo.