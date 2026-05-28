Bianca Censori vuelve a causar impacto en redes con un atrevido look

La arquitecta australiana volvió a ubicarse en el centro de la atención mediática tras compartir una nueva fotografía en Instagram que rápidamente generó repercusión en plataformas digitales y medios de entretenimiento.

La esposa del rapero Kanye West publicó una imagen luciendo un diminuto bikini metálico que apenas cubría parte de su cuerpo, reafirmando así el estilo provocador que ha marcado varias de sus recientes apariciones públicas.

En la fotografía difundida en sus historias de Instagram, Censori aparece utilizando un micro top plateado de diseño triangular sostenido por tiras delgadas casi imperceptibles. El conjunto fue complementado con una prenda inferior gris de talle medio y una chaqueta de tweed con detalles de pelo en los puños. Aunque la publicación llamó la atención por el nivel de exposición del atuendo, el look ya había sido visto días antes durante una salida nocturna junto a West en el exclusivo Chateau Marmont de Hollywood.

Durante aquella aparición en Los Ángeles, Bianca mantuvo parcialmente cerrada la chaqueta, ocultando parte del conjunto que más tarde mostró con detalle en redes sociales. La imagen se convirtió rápidamente en tendencia y volvió a posicionar a la arquitecta como una de las figuras más comentadas del entretenimiento internacional por sus elecciones de vestuario y sus constantes apariciones mediáticas junto al intérprete de Stronger.

La serie de looks llamativos no terminó allí. Días antes de compartir la fotografía del bikini, la australiana también había sido captada saliendo del histórico hotel Chateau Marmont con un body plateado que dejaba descubiertas sus piernas y parte de la espalda. La prenda fue acompañada por una chaqueta metálica con flecos y sandalias de plataforma en tono nude, mientras llevaba el cabello rubio suelto con raya lateral. Según reportó la prensa especializada en espectáculos, la pareja habría concluido una sesión de fotos antes de acudir a cenar.

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West, por su parte, apareció con un atuendo completamente distinto y mucho más cubierto, compuesto por camiseta blanca, pantalones de cuero gris, chaqueta marrón y botas oscuras. La diferencia entre ambos estilos volvió a generar comentarios en redes sociales, donde las apariciones públicas de la pareja suelen convertirse en tendencia en cuestión de horas.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Bianca también fue vista recientemente abandonando un estudio en Los Ángeles tras otra sesión fotográfica. En esa ocasión utilizó un abrigo de lana que cubría la parte superior de su cuerpo mientras dejaba las piernas completamente expuestas. El medio estadounidense indicó que Kanye West no estaba presente y que la arquitecta fue trasladada en un vehículo Mercedes-Maybach.

Otra de las salidas que generó repercusión ocurrió durante una proyección de la película Michael en un cine de Los Ángeles. Según el reporte de la prensa de entretenimiento, Censori acudió al evento con un atuendo que dejaba gran parte de la parte superior de su cuerpo al descubierto, manteniendo cubierta únicamente la parte inferior.

Sin embargo, uno de los episodios más comentados protagonizados por Bianca Censori ocurrió durante la alfombra roja de los Premios Grammy 2025. La australiana apareció inicialmente con un abrigo de piel negro que luego dejó caer para revelar un minivestido transparente. De acuerdo con información divulgada por Page Six, habría sido el propio Kanye West quien le sugirió realizar aquella aparición frente a las cámaras.

Tras la polémica, el rapero celebró el alcance mediático conseguido en redes sociales. “Mi esposa es la persona más buscada en Google en el planeta llamado Tierra”, escribió West en Instagram. Luego agregó: “Le ganamos a los Grammys”.

Ante las especulaciones sobre una posible influencia del músico en sus decisiones de vestuario, Bianca Censori respondió en una entrevista con Vanity Fair defendiendo su autonomía personal y creativa. “No haría algo que no quisiera hacer”, afirmó. Además, explicó: “Con mi marido trabajamos juntos en mis outfits. Era una colaboración, nunca fue ‘me estaban diciendo qué hacer’”.

La arquitecta también respondió directamente a las críticas sobre su relación con el artista estadounidense. “Si estuvieras casada con Gianni Versace, ¿no te daría un vestido?”, expresó durante la conversación. La pareja contrajo matrimonio en 2022, el mismo año en que finalizó el divorcio de West con Kim Kardashian.