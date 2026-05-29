Contraloría realiza arqueo sorpresivo nacional en cajas menudas del Idaan

Las autoridLas autoridades indicaron que este tipo de inspecciones forman parte de los mecanismos de control y supervisión del gasto público.

Ciudad de Panamá, Panamá/A solicitud del director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, la Contraloría General de la República ejecutó un operativo nacional de arqueo sorpresivo en las cajas menudas de la institución.

La acción fue desarrollada por la Dirección Nacional de Fiscalización de la Contraloría General de la República, con el despliegue simultáneo de equipos en 54 puntos a nivel nacional, incluyendo la provincia de Panamá y distintas regiones del interior del país.

Durante la jornada, los fiscalizadores verificaron los fondos asignados en cada dependencia y levantaron las actas correspondientes, con el fin de comprobar el uso adecuado de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

Las autoridades indicaron que este tipo de inspecciones forman parte de los mecanismos de control y supervisión del gasto público, orientados a reforzar la transparencia institucional y la rendición de cuentas en el manejo de los fondos del Estado.

Asimismo, destacaron la importancia de la cooperación entre entidades gubernamentales para asegurar una administración eficiente y responsable de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.

Recientemente, el Idaan también remitió a la Contraloría General de la República una auditoría que reveló contrataciones millonarias relacionadas con el alquiler de carros cisterna utilizados para abastecer de agua a distintas comunidades del país.

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