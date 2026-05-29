Omar Torres es nombrado nuevo viceministro de Comercio Interior e Industrias tras renuncia de Eduardo Arango

El cambio en la cartera se produce tras la renuncia de Eduardo Agustín Arango Pérez , quien había sido designado en el cargo mediante el Decreto No. 97 del 1 de julio de 2024 y formalizó su salida con efectividad desde el 1 de junio de 2026.

El presidente José Raúl Mulino nombró a Omar Torres como nuevo viceministro de Comercio Interior e Industrias, en sustitución de Eduardo Agustín Arango Pérez, quien presentó renuncia al cargo con vigencia a partir del 1 de junio de 2026.

El nombramiento entra en vigencia a partir del 1 de junio de 2026 para efectos fiscales, según establece el artículo 2 del decreto.

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Renuncia del viceministro anterior

El cambio en la cartera se produce tras la renuncia de Eduardo Agustín Arango Pérez, quien había sido designado en el cargo mediante el Decreto No. 97 del 1 de julio de 2024 y formalizó su salida con efectividad desde el 1 de junio de 2026.

El cargo de viceministro tiene asignado un sueldo mensual de B/. 3,000.00 y un gasto de representación de igual monto, según la partida presupuestaria detallada en el decreto.

El nombramiento se fundamenta en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, que faculta al Presidente para nombrar y separar libremente a los ministros y viceministros de Estado.