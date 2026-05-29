Operativo en Calidonia deja seis extranjeros conducidos por irregularidades migratorias

Del total de personas verificadas, 42 mantenían su estatus migratorio regular, mientras que 10 presentaron irregularidades administrativas relacionadas con su permanencia o condición laboral en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un operativo interinstitucional realizado en el sector de Calidonia y el área del Mercado de las Flores culminó con la verificación de 52 ciudadanos extranjeros y la detección de múltiples irregularidades migratorias, como parte de las acciones de control y fiscalización en el país.

En el operativo participó el Servicio Nacional de Migración, junto a otras autoridades, quienes inspeccionaron tres establecimientos comerciales, entre ellos el Mercado de las Flores y locales de entretenimiento del sector.

Del total de personas verificadas, 42 mantenían su estatus migratorio regular, mientras que 10 presentaron irregularidades administrativas relacionadas con su permanencia o condición laboral en el país.

Como resultado de las acciones, cuatro ciudadanos extranjeros fueron citados para iniciar los trámites correspondientes por presunta estadía vencida y por laborar sin el permiso requerido.

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Asimismo, seis personas fueron conducidas para el proceso migratorio, tras detectarse faltas administrativas como permanencia irregular, trabajo sin autorización y, en algunos casos, la existencia de impedimentos migratorios vigentes.

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de verificación y control migratorio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer la seguridad en el territorio nacional.