Fergie vuelve a los escenarios con Black Eyed Peas y emociona a los fans en los AMAs 2026

La edición 2026 de los American Music Awards dejó uno de los momentos más comentados y emotivos del año en la industria musical.

La cantante Fergie sorprendió al público al reencontrarse sobre el escenario con will.i.am, apl.de.ap y Taboo para recibir juntos el premio a la Mejor Canción del Recuerdo gracias al éxito “Rock That Body”, tema lanzado originalmente en 2010 y que recientemente volvió a ganar popularidad en plataformas digitales como TikTok e Instagram.

El esperado reencuentro ocurrió durante la ceremonia celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, evento transmitido por CBS y conducido por Queen Latifah. Cuando los organizadores anunciaron a Black Eyed Peas como ganadores de la categoría, la audiencia reaccionó con una ovación al descubrir que Fergie también subía al escenario junto a sus antiguos compañeros de grupo.

La aparición de la artista de 51 años representó un momento simbólico para los seguidores de la banda, especialmente porque desde su salida oficial en 2018 no había participado públicamente en una premiación junto a la agrupación. Durante el discurso de agradecimiento, Fergie tomó el micrófono y dedicó palabras especiales a los seguidores del grupo y a su hijo Axl, fruto de su relación con el actor Josh Duhamel.

Frente al público presente en Las Vegas, la cantante expresó su emoción por el reconocimiento recibido. “Qué momento”, dijo inicialmente mientras observaba a sus compañeros y a los asistentes que celebraban el inesperado reencuentro.

Posteriormente, agradeció el respaldo del público que permitió que el grupo obtuviera el galardón en la nueva categoría creada por los AMAs. “Quiero agradecer a todos los fanáticos por votar para que yo pueda estar aquí con mis amigos de toda la vida y hermanos, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción especial, esta era, ‘Rock That Body’. Hay tantos recuerdos a lo largo del camino con esa canción”, expresó la artista.

Fergie también destacó el impacto de las redes sociales y las nuevas generaciones en el resurgimiento del sencillo, convertido nuevamente en tendencia gracias a videos virales y desafíos en plataformas digitales. “Quiero agradecer a todos los que hicieron TikToks y videos en Instagram y que hicieron posible este momento para que mi hijo pusiera nuestra canción en su playlist”, afirmó durante la ceremonia.

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Uno de los momentos más emotivos llegó cuando aprovechó la transmisión televisiva para enviar un mensaje directo a su hijo. “Finalmente puedo decir esto en televisión: ¡Hola, Axl! ‘Rock That Body’, ¡lo logramos!”, agregó la cantante mientras el público reaccionaba con aplausos.

La categoría Mejor Canción del Recuerdo debutó este año en los American Music Awards y busca reconocer canciones clásicas que recuperaron popularidad gracias al consumo digital y las plataformas sociales. En esta edición también competían temas icónicos como “What’s Up?” de 4 Non Blondes e “Iris” de Goo Goo Dolls.

La etapa de Fergie dentro de Black Eyed Peas es considerada una de las más exitosas en la historia del pop y el hip hop comercial. Entre 2002 y 2018, la agrupación dominó las listas internacionales con éxitos globales y logró vender más de 80 millones de discos alrededor del mundo. Durante esos años alcanzaron el número uno del Billboard Hot 100 con canciones como “Boom Boom Pow”, “I Gotta Feeling” e “Imma Be”.

Tras la salida de Fergie, will.i.am dejó claro públicamente que el lugar de la cantante dentro del grupo era imposible de reemplazar. “En lo que respecta a reemplazar a Fergie, lo que la gente conoce como los Black Eyed Peas, nadie está reemplazando a Fergie”, declaró el productor en aquel momento.

Aunque el proyecto musical siguió caminos distintos, la relación personal entre los integrantes permaneció cercana. Durante los últimos años, los cuatro artistas se reunieron en distintas ocasiones privadas para celebrar cumpleaños y momentos especiales. Uno de esos encuentros ocurrió en diciembre de 2025 en Los Ángeles, reunión que Fergie compartió posteriormente en Instagram. “Finalmente pudimos sentarnos juntos a celebrar nuestros cumpleaños”, escribió entonces. “Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor”, añadió la cantante sobre el reencuentro que ahora volvió a emocionar al público en los AMAs 2026.