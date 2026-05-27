Hurto en oficinas de la Autoridad del Tránsito en Veraguas obliga a cierre temporal y reubicación de servicios

Las autoridades esperan a la Fiscalía mientras se evalúan los daños y se reprograman trámites y audiencias en Santiago.

Veraguas/Un hurto ocurrido en las instalaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en la provincia de Veraguas obligó al cierre temporal de estas oficinas y activó una investigación formal tras la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público.

De acuerdo con lo informado por la propia entidad, aún se realiza una evaluación interna para determinar con precisión qué objetos fueron sustraídos y cuál sería el valor total de las pérdidas. Mientras tanto, el edificio permanece cerrado al público como medida preventiva.

El director regional de la ATTT en Veraguas, Juan Guevara, explicó que el área fue acordonada tras detectarse el incidente y que ahora se encuentran a la espera de la llegada de la Fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes.

“Acordonaron el lugar y estamos a la espera de la Fiscalía”, señaló Guevara, al confirmar la paralización temporal de las operaciones en la sede afectada.

Ante la suspensión de los servicios en esa oficina, la institución informó que la atención al público fue reubicada de manera provisional en el municipio de Santiago. Allí se estarán realizando los pagos de infracciones, trámites vehiculares y gestiones relacionadas con el registro de vehículos.

En cuanto a las audiencias de tránsito, estas también deberán ser reprogramadas. Según la dirección regional, la reanudación de estos procesos dependerá del tiempo que requieran las autoridades de investigación para completar su trabajo en el sitio y permitir la restitución de las instalaciones.

Por ahora, se está a la expectativa sobre el alcance del hurto y el impacto total que tendrá en el funcionamiento administrativo de la entidad en la provincia.