EEUU destina 3 millones de dólares para limpieza ambiental en Darién

Según el embajador de EEUU en Panamá, Kevin Marino Cabrera, el proyecto no solo busca mitigar la contaminación, sino también generar oportunidades de empleo para residentes de comunidades locales, quienes serán contratados para participar en las labores de limpieza.

Metetí, Darién/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció la entrega de una inversión de aproximadamente 3 millones de dólares en coordinación con el Ministerio de Ambiente para ejecutar un plan de limpieza en la provincia de Darién, una zona que fue impactada por el tránsito masivo de migrantes en meses pasados.

El diplomático explicó que los fondos estarán dirigidos a la recuperación ambiental de áreas afectadas por residuos sólidos, principalmente plásticos, ropa y otros desechos, con el objetivo de restaurar las condiciones naturales del entorno.

Según Cabrera, el proyecto no solo busca mitigar la contaminación, sino también generar oportunidades de empleo para residentes de comunidades locales, quienes serán contratados para participar en las labores de limpieza.

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“Vamos a estar contratando personas locales para darle empleos a estas personas que viven en estas comunidades, para limpiar el ambiente y asegurar que regrese a lo que era antes”, indicó el embajador.

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Asimismo, señaló que la iniciativa se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Ambiente y forma parte de los esfuerzos de cooperación bilateral para atender los impactos ambientales en la zona fronteriza.

Hospital de Metetí registra avances y podría entregarse este año

Durante su gira por la provincia de Darién, el presidente de la República, José Raúl Mulino, también inspeccionó los avances en la construcción del hospital de Metetí, una obra valorada en aproximadamente 139 millones de dólares.

El mandatario explicó que el proyecto se encuentra en fase de construcción de varios pabellones y estructuras internas, y destacó su importancia para miles de residentes de la región.

De acuerdo con lo informado, se espera que el hospital pueda ser entregado a finales de este año, como parte de los esfuerzos para fortalecer la atención médica en esta zona del país.

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Con información de Luis De Jesús Mendoza