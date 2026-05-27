Mulino cuestiona medidas de 'casa por cárcel' otorgadas a personas aprehendidas por delitos graves

Mulino sostuvo que la denominada “puerta giratoria” no se origina en las fuerzas de seguridad, asegurando que los estamentos cumplen con investigar, detener y entregar a los sospechosos, pero que posteriormente “todo ese esfuerzo se pierde por prebendas inmerecidas”.

Metetí, Darién/En medio de la graduación de 324 nuevos miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y nuevos inspectores del Servicio Nacional de Migración en la provincia de Darién, el presidente de la República, José Raúl Mulino, cuestionó las medidas cautelares distintas a la detención preventiva como las de casa por cárcel, otorgadas a personas que son aprehendidas por delitos graves y defendió el trabajo de los estamentos de seguridad.

“Sé que genera impotencia ver que a traficantes, homicidas y violadores detenidos por ustedes les otorgan la libertad condicional o casa por cárcel”, expresó el mandatario durante su discurso ante los graduandos.

Mulino sostuvo que la denominada “puerta giratoria” no se origina en las fuerzas de seguridad, asegurando que los estamentos cumplen con investigar, detener y entregar a los sospechosos, pero que posteriormente “todo ese esfuerzo se pierde por prebendas inmerecidas”.

El presidente también señaló que sería “beneficioso y transparente” que quienes toman esas decisiones judiciales expliquen públicamente las razones detrás de medidas “tan cuestionadas como controversiales”.

Dirigiéndose a los nuevos agentes, destacó el impacto de su labor en la seguridad nacional y la protección del ambiente.

“Cada secuestro de drogas es un riesgo menos para nuestros jóvenes. Cada red de trata de personas que desmantelan es una vida que salvan de un calvario. Cada vez que detienen a quien tala ilegalmente los árboles, defienden la biodiversidad de nuestra nación”, afirmó.

Llamado al compromiso y la legalidad

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, exhortó a los graduandos a ejercer sus funciones con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

“A los graduandos les digo, hoy no reciben solamente un diploma ni un uniforme, hoy reciben la responsabilidad sagrada basada en la legalidad, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con la democracia”, manifestó.

Ábrego añadió que dentro del denominado “Plan Firmeza”, el ciudadano constituye “el centro de gravedad de la seguridad ciudadana”.

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Mulino anuncia expulsión de ingenieros del Cuarto Puente

Durante su intervención, el presidente también se refirió al caso de extranjeros vinculados al proyecto del Cuarto Puente que presuntamente agredieron a trabajadores panameños.

Mulino anunció la cancelación del estatus migratorio y la expulsión de los involucrados.

“Los extranjeros deben cumplir con la ley panameña, tener permiso de trabajo y respetar nuestros valores y tradiciones”, indicó.

El mandatario aseguró que “no le tiembla el pulso” para deportar o expulsar a extranjeros que irrespeten a Panamá y recordó que el año pasado fueron deportados dos ciudadanos venezolanos tras una agresión contra un trabajador panameño en Capira.

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Limpieza en Darién y hospital de Metetí

El presidente también informó sobre un acuerdo cercano a los tres millones de balboas destinado a labores de limpieza en la provincia de Darién.

Además, adelantó que el nuevo hospital de Metetí podría ser entregado completamente habilitado en menos de un año.

Con información de Luis De Jesús Mendoza