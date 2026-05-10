Ministro Ábrego rechaza que se haya perdido el control de la seguridad en Colón

El titular de Seguridad defendió la labor de los estamentos de seguridad en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, rechazó que las autoridades hayan perdido el control frente a los hechos delictivos registrados en la provincia de Colón y aseguró que los estamentos de seguridad han reforzado las acciones contra el crimen organizado y las bandas delictivas en esa región del país.

Durante una conferencia de prensa realizada en David, Ábrego afirmó que los operativos desarrollados por los organismos de seguridad han permitido la captura de varios sospechosos vinculados a hechos criminales, algunos de los cuales ya fueron judicializados.

El ministro sostuvo que muchos de los casos considerados de alto impacto en la provincia de Colón responden a enfrentamientos y rencillas entre grupos criminales rivales.

“Se han reforzado las acciones y se ha logrado atacar a muchos de estos delincuentes”, manifestó el titular de Seguridad Pública al referirse a las operaciones policiales desarrolladas en distintos sectores del país.

Ábrego también informó que Panamá mantiene esfuerzos coordinados para combatir el crimen transfronterizo en la frontera con Costa Rica, luego de reuniones sostenidas recientemente con autoridades de seguridad costarricenses para fortalecer la cooperación bilateral.

Entre las medidas anunciadas, destacó el plan para ampliar el sistema nacional de videovigilancia, aumentando la cantidad de cámaras de seguridad hasta alcanzar cerca de 3,000 dispositivos en diferentes puntos del país.

Según explicó, esta estrategia busca fortalecer las capacidades de monitoreo, prevención y respuesta frente a actividades delictivas.

El ministro también confirmó que fueron reiniciados los trabajos de construcción del cuartel de la Cuarta Zona de Policía de Chiriquí, proyecto que se espera sea entregado durante el primer trimestre del año 2027.

Las declaraciones del ministro se producen en medio de la preocupación ciudadana por los recientes hechos violentos registrados en la provincia de Colón y otros puntos del país.

*Con información de Demetrio Ábrego*