TVMAX estrena nuevo set televisivo hoy domingo en el partido Brasil vs Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, hoy 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/TVMAX se viste de gala con el estreno de su nuevo set televisivo para las transmisiones del Mundial 2026, y la fecha elegida para el debut no pudo ser más simbólica: hoy domingo 31 de mayo, cuando la Selección de Panamá dispute uno de sus partidos amistosos de preparación frente a la poderosa Brasil.

A menos de 15 días del inicio de la Copa del Mundo, el canal se adelanta al ritmo del torneo con una apuesta clara por la innovación y la producción de primer nivel.

El nuevo espacio representa una inversión en tecnología y diseño orientada a transformar la experiencia del televidente panameño durante las transmisiones mundialistas. El equipo de producción de TVMAX encabezado por el gerente de Deportes Salvador Saldaña destacó que el objetivo es posicionarse como la primera opción informativa y de entretenimiento deportivo en Panamá, apostando por un set que marcará tendencia a lo largo de todo el torneo.

El estreno llega en un contexto de máxima expectativa para el fútbol panameño. La Selección Mayor se prepara para disputar su segunda Copa del Mundo, luego de su histórica primera participación en Rusia 2018. En esta edición, el equipo dirigido por Thomas Christiansen integrará el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, en una cita que por primera vez reunirá a 48 selecciones en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

El partido del domingo ante Brasil servirá como el escenario perfecto para que la audiencia panameña conozca de primera mano las capacidades del nuevo set. La transmisión comenzará a las 3:30 de la tarde y representa una valiosa oportunidad para que TVMAX afine su cobertura antes de que arranque la justa mundialista oficial.

Con este movimiento, TVMAX reafirma su compromiso con los aficionados al fútbol y se posiciona para ofrecer la cobertura más completa del evento deportivo más importante del planeta. La cuenta regresiva ya comenzó, y el canal estará listo para acompañar a Panamá en cada partido, cada gol y cada emoción del Mundial 2026.

Con información de Jessica Román.