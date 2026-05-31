Park and Padel abre sus puertas para ver el partido entre Brasil y Panamá

Panamá/Park and Padel se convierte hoy domingo 31 de mayo en el punto de encuentro para todos los aficionados al fútbol. La sede, ubicada en Urb. Obarrio, Calle 50 con 59 en Ciudad de Panamá, recibirá a hinchas, familias y amigos para vivir juntos el esperado partido entre las selecciones de Brasil y Panamá.

El evento se celebrará hoy domingo a partir de las 2:00 de la tarde, con transmisión en vivo a través de la señal oficial de TVMAX. La entrada es completamente gratuita y abierta para todo el público, sin necesidad de inscripción previa.

Además del partido, los asistentes podrán participar en un intercambio de figuritas del álbum Panini, actividad que promete sumar emoción y camaradería entre los fanáticos presentes. Una oportunidad ideal para completar la colección y compartir con otros aficionados en un ambiente festivo.

Los organizadores hacen una invitación abierta a toda la comunidad para que se acerquen a disfrutar de fútbol, familia y diversión en un solo lugar. No se necesita reserva — solo las ganas de alentar a Panamá.

El partido llega en un contexto de máxima expectativa para el país. La Selección Mayor de Panamá se prepara para disputar su segunda Copa Mundial de la FIFA, luego de su histórico debut en Rusia 2018. El torneo de 2026, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, marcará además un hito sin precedentes al contar con 48 selecciones participantes, la edición más grande en la historia del fútbol mundial.

En el sorteo de grupos, Panamá quedó ubicada en el Grupo L, donde deberá medirse ante rivales de alta exigencia: Ghana, Croacia e Inglaterra. Los primeros dos compromisos se disputarán en el Estadio BMO Field de Toronto, Canadá, mientras que el cierre de la fase grupal tendrá lugar en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, frente a la selección inglesa. El cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen ya anunció la lista de 26 convocados, de los cuales 24 militan en ligas del extranjero, reflejo del crecimiento sostenido del fútbol panameño en los últimos años.

Panamá llega a este amistoso ante Brasil como la única representante de Centroamérica en el Mundial 2026, una distinción que llena de orgullo al país y que hace aún más especial cada momento previo al torneo. El partido del domingo frente a la Canarinha es uno de los últimos ensayos del equipo antes de instalarse en su sede de concentración en Ontario, Canadá.