Gastronomía, artesanías y tradición afro llenan de color el Parque Omar
La actividad reunió a emprendedores de distintos puntos del país, incluyendo participantes provenientes de la provincia de Colón, quienes llevaron algunos de los platos más representativos de la cocina colonense para acercar sus sabores a los visitantes de la capital.
Ciudad de Panamá, Panamá/La gastronomía, la música y el emprendimiento afrodescendiente fueron los protagonistas de una feria cultural celebrada en el domo del Parque Omar, donde decenas de expositores aprovecharon el espacio para dar a conocer sus productos y tradiciones al público.