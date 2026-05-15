Panamá registra más de 3,700 migrantes en flujo inverso hacia Suramérica
También se ha detectado la presencia de familias completas y menores de edad, algunos sin acompañamiento, casos que son coordinados con el Senniaf y Cancillería.
Tras servir Panamá como paso migratorio hacia Norteamérica durante años, hoy el país enfrenta el fenómeno del “flujo inverso”, debido a las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos.
De acuerdo con Guillermo Valdés, director de Operaciones y Control del Servicio de Migración, en lo que va de 2026 unas 3,714 personas han transitado por el país en dirección de retorno hacia Suramérica, principalmente hacia Colombia.
“Podemos decir con propiedad que la migración irregular disminuyó prácticamente en su totalidad y ahora manejamos otro tipo de situación, que es el flujo inverso”, explicó el funcionario.
Las autoridades señalaron que muchos migrantes quedan temporalmente varados en sectores como Miramar, Puerto Pilón y otras áreas de la provincia de Colón, donde buscan reunir dinero para continuar su viaje de retorno a sus países de origen.
- Te puede interesar: Sinaproc emite aviso de prevención por mareas máximas en el Pacífico panameño
Migrantes buscan recursos para regresar
Según explicó Ridy Concepción, supervisor del Centro de Operaciones de Migración, algunos extranjeros permanecen en las calles realizando trabajos informales o buscando apoyo económico para costear el regreso.
“Estas personas se mantienen recabando dinero y buscando retornar a sus países”, indicó.
El funcionario agregó que muchos de los migrantes son trasladados de forma voluntaria al ETRM de San Vicente, en Darién, donde reciben alimentación y asistencia humanitaria mientras se coordina su traslado hacia Colombia.
Las nacionalidades más frecuentes en este flujo son:
- Venezolanos
- Colombianos
- Ecuatorianos
También se ha detectado la presencia de familias completas y menores de edad, algunos sin acompañamiento, casos que son coordinados con el Senniaf y Cancillería.
Operativos migratorios en mercados y comercios
En paralelo, el Servicio Nacional de Migración desarrolla la denominada Operación Mercurio, como parte del Plan Firmeza del Ministerio de Seguridad Pública.
Los operativos se realizan en distintos puntos del país, incluyendo:
- Mercado del Marisco
- Merca Panamá
- Comercios y áreas de deliveries
Según las autoridades, ya se han detectado más de 100 personas en condición migratoria irregular en la ciudad capital.
Entre las irregularidades más comunes figuran:
- Estadías vencidas.
- Carnés expirados.
- Falta de permisos de trabajo.
Además, las autoridades mantienen en ejecución otros operativos como Vigilancia Total y Garras de Águila 3.0, desplegados desde Paso Canoas hasta Colón.
Migración ofrece retorno voluntario
Las autoridades reiteraron que los extranjeros que se encuentren en situación vulnerable o deseen regresar a su país pueden solicitar apoyo a través del programa de retorno voluntario del Servicio Nacional de Migración.
“Las personas pueden acercarse a cualquier oficina regional o a la sede principal para solicitar apoyo para retornar a su país de origen”, explicó Concepción.
Migración también hizo un llamado a los extranjeros en Panamá a regularizar su situación migratoria y acudir a las oficinas habilitadas para recibir orientación.