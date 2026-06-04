Ministra Muñoz asegura que investigación de la OIT contra Panamá no representa una sanción

Según explicó Muñoz, la OIT no actúa como una entidad sancionadora, sino como un organismo tripartito integrado por representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores.

Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, aseguró que la inclusión de Panamá en una lista de países bajo investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no representa una sanción para el país, sino un proceso de observación mediante el cual el organismo solicita información y explicaciones sobre denuncias relacionadas con la libertad sindical.

La reacción de la titular del Ministerio de Trabajo se produce luego de que la OIT incluyera a Panamá entre los 23 países que deberán comparecer en Ginebra por asuntos relacionados con el Convenio 87, que regula la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

Según explicó Muñoz, la OIT no actúa como una entidad sancionadora, sino como un organismo tripartito integrado por representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores.

Al tener tantos vínculos y tantas denuncias de delitos graves, obviamente la OIT hace un llamado a Panamá y dice: póngame en la mesa lo que está sucediendo con esta organización. Esto es lo que está pasando. Es un mecanismo de observación, donde el Estado panameño tiene que mandar los documentos de lo que está pasando y eso ya se está haciendo”, manifestó.

La solicitud de información está relacionada con denuncias presentadas ante la organización internacional, especialmente aquellas vinculadas al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

El Ministerio de Trabajo solicitó en julio de 2025 a un tribunal la disolución del Suntracs alegando presuntas violaciones a disposiciones del Código de Trabajo. Los dirigentes del Suntracs, entre ellos su secretario general, Saúl Méndez, prófugo de la Justicia panameña, acusan al Gobierno de una persecución política.

Sobre los señalamientos de presuntas violaciones a la libertad sindical, la ministra sostuvo que es previsible que existan reclamos cuando se adoptan medidas que afectan a determinadas organizaciones.

Obviamente van a señalar que hay violaciones sindicales cuando le están tocando a un ente la forma de vida”, expresó.

Muñoz defendió además el clima de diálogo laboral que, según indicó, se mantiene en el país. Destacó que se han evitado 123 huelgas mediante procesos de negociación entre trabajadores y empleadores.

“Son 123 sindicatos que se sentaron a negociar por la paz del país y los beneficios de los trabajadores”, afirmó.

La ministra insistió en que la actuación de la OIT debe entenderse como un mecanismo de verificación y no como una sanción contra Panamá.

Asimismo, señaló que en el país existen más de 546 organizaciones registradas entre sindicatos, confederaciones y otras agrupaciones laborales, las cuales, según dijo, trabajan en defensa de los derechos de los trabajadores.

Desempleo

Durante sus declaraciones, la titular también se refirió al comportamiento del mercado laboral. Indicó que entre julio de 2025 y abril de este año se registraron 250,579 contratos de trabajo y aseguró que sectores como la manufactura y la construcción muestran una tendencia al alza en las contrataciones.

Según explicó, las proyecciones elaboradas junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censo y el Observatorio del Mercado Laboral apuntan a que la tasa de desempleo podría haber regresado a un solo dígito, aunque señaló que aún se espera la publicación de las cifras oficiales.

Muñoz destacó además que, por primera vez en más de una década, el principal generador de empleo en Panamá no es el Estado, sino la empresa privada, lo que consideró una señal positiva para la recuperación del mercado laboral.