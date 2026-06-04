Universidad de Panamá insta a verificar el padrón electoral antes de las elecciones del 1 de julio

La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. y permitirá escoger a las autoridades que dirigirán la principal casa de estudios superiores del país.

Ciudad de Panamá/A pocas semanas de las elecciones universitarias programadas para el próximo 1 de julio, las autoridades del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá hicieron un llamado a estudiantes, docentes y personal administrativo para que verifiquen con anticipación su inclusión en el padrón electoral y puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. y permitirá escoger a las autoridades que dirigirán la principal casa de estudios superiores del país durante el próximo período institucional.

Según informó el Organismo Electoral, la verificación previa del padrón es fundamental para evitar inconvenientes el día de las votaciones y garantizar una participación ordenada de la comunidad universitaria.

Los universitarios pueden confirmar su estatus electoral de manera presencial en sus respectivas facultades o mediante la plataforma digital habilitada por el Organismo Electoral.

Para realizar la consulta en línea, los interesados deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá.

Acceder a la sección principal de “Elecciones”.

Seleccionar la opción “Verifícate”.

Introducir el número de cédula.

Hacer clic en el botón “Buscar”.

Una vez completado el procedimiento, el sistema mostrará la información correspondiente al registro electoral y confirmará si la persona se encuentra habilitada para participar en los comicios.

Las autoridades universitarias reiteraron la importancia de que todos los miembros de la comunidad universitaria revisen oportunamente sus datos electorales, tomando en cuenta la relevancia de estas elecciones para la gestión académica y administrativa de la institución.

El proceso electoral del 1 de julio definirá los cargos que tendrán la responsabilidad de dirigir el rumbo de la Universidad de Panamá durante los próximos años, por lo que el Organismo Electoral exhortó a los electores a informarse y cumplir con los requisitos establecidos para ejercer el sufragio.