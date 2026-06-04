Mundial 2026 | Inglaterra, una potencia que busca volver a la cima

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio 2:00 pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Inglaterra afronta la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la misión de poner fin a una espera de seis décadas sin conquistar el máximo trofeo del fútbol mundial.

Los llamados "Tres Leones" llegan a la cita de Norteamérica como una de las selecciones favoritas, respaldados por una generación de futbolistas de primer nivel y por un proceso de renovación que busca convertir el talento en títulos.

Los ingleses aseguraron su clasificación de manera anticipada y disputarán su 17.ª participación en una Copa del Mundo, además de enlazar su octava presencia consecutiva en el torneo más importante del planeta.

La nueva etapa bajo Thomas Tuchel

El combinado británico es dirigido por el técnico alemán Thomas Tuchel, quien asumió el cargo en enero de 2025 tras la salida de Gareth Southgate. Desde su llegada, Tuchel ha imprimido su sello al equipo, logrando una destacada fase clasificatoria en la que Inglaterra ganó sus primeros seis encuentros sin recibir goles.

La convocatoria para el Mundial estará encabezada por el capitán Harry Kane, máximo referente ofensivo del plantel. Sin embargo, la lista también dejó algunas sorpresas, entre ellas las ausencias de jugadores como Phil Foden y Trent Alexander-Arnold, decisiones que generaron debate entre los aficionados y la prensa especializada.

Una historia llena de tradición

La mayor conquista de Inglaterra sigue siendo el histórico título obtenido en 1966, cuando organizó el torneo y derrotó a Alemania Federal en la final gracias a la memorable actuación de Geoff Hurst, autor de un triplete.

Desde entonces, los ingleses han rozado la gloria en varias ocasiones, destacando las semifinales alcanzadas en Italia 1990 y Rusia 2018. Entre sus principales registros mundialistas sobresalen:

Máximo goleador: Gary Lineker (10 goles).

Gary Lineker (10 goles). Harry Kane: acumula 8 anotaciones y podría convertirse en el máximo artillero inglés en Copas del Mundo.

acumula 8 anotaciones y podría convertirse en el máximo artillero inglés en Copas del Mundo. Más partidos disputados: Peter Shilton (17).

Peter Shilton (17). Mayor goleada: victoria por 6-1 sobre Panamá en el Mundial de Rusia 2018.

El camino de Inglaterra en el Mundial 2026

Ubicada en el Grupo L, la selección inglesa tendrá un exigente recorrido durante la fase de grupos:

17 de junio: Inglaterra vs. Croacia en Dallas.

Inglaterra vs. Croacia en Dallas. 23 de junio: Inglaterra vs. Ghana en Boston.

Inglaterra vs. Ghana en Boston. 27 de junio: Inglaterra vs. Panamá en Nueva Jersey, un encuentro que podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones en la lucha por avanzar a los octavos de final.

Precisamente, el duelo ante la Selección de Panamá genera gran expectativa entre los aficionados de ambos países, ya que representará un nuevo capítulo entre dos selecciones que ya se enfrentaron en la Copa del Mundo de 2018.

Tras los recientes subcampeonatos en la Eurocopa y la eliminación en los cuartos de final de Catar 2022 frente a Francia, Inglaterra llega a la Copa Mundial 2026 convencida de que la combinación de experiencia, liderazgo y jóvenes talentos como Nico O'Reilly puede ser la fórmula perfecta para volver a levantar el trofeo más codiciado del fútbol internacional.