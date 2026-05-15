Sinaproc emite aviso de prevención por mareas máximas en el Pacífico panameño

La entidad informó que mantiene vigilancia y monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias , en coordinación con autoridades locales y estamentos de seguridad.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante el registro de mareas máximas en el Pacífico panameño, las cuales alcanzarán hasta los 17.0 pies de altura (5.18 metros) hasta el miércoles 20 de mayo de 2026.

De acuerdo con la entidad, estas condiciones podrían generar oleajes y corrientes de retorno, por lo que recomendó extremar las medidas de prevención, especialmente en áreas costeras y comunidades vulnerables.

Sinaproc advirtió además que las mareas podrían coincidir con episodios de lluvias, aumentando el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, así como posibles inundaciones en zonas vulnerables y costeras.

Según el informe, las mareas más altas se registrarán:

Domingo 17 de mayo: 17.0 pies a las 4:06 p.m.

17.0 pies a las 4:06 p.m. Lunes 18 de mayo: 17.0 pies a las 4:57 p.m.

17.0 pies a las 4:57 p.m. Martes 19 de mayo: 16.7 pies a las 5:50 p.m.

La entidad informó que mantiene vigilancia y monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias, en coordinación con autoridades locales y estamentos de seguridad.

Recomendaciones del Sinaproc

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar actividades recreativas en playas y zonas costeras vulnerables durante las horas de mareas máximas.

Mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores cerca del mar.

Que pescadores artesanales y usuarios de embarcaciones pequeñas tomen medidas de seguridad y verifiquen sus equipos de navegación.

Retirar vehículos y equipos de áreas propensas a inundaciones costeras.

Tener listo un plan familiar de emergencia y un kit básico de suministros.

Sinaproc reiteró a la población atender las recomendaciones de los organismos de seguridad y reportar cualquier emergencia a las líneas 520-4429 o 911.