¡El calor no da tregua! Noches calurosas podrían continuar durante las próximas semanas

Este fenómeno ocurre cuando las áreas urbanas acumulan y retienen más calor debido a la gran cantidad de concreto, asfalto y edificaciones.

Ciudad de Panamá/Las altas temperaturas y las noches calurosas podrían continuar registrándose en Panamá durante las próximas semanas debido a la influencia del fenómeno de El Niño, según advirtieron especialistas y autoridades meteorológicas.

Durante el 2026, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ha mantenido alertas relacionadas con la presencia de este fenómeno climático, el cual podría intensificar la sensación térmica y elevar aún más las temperaturas en distintos puntos del país.

”Un récord de temperaturas cálidas nocturnas a las 7:00 p.m. de 30.8ºC en uno de los puntos del país. En la provincia de Veragua, esto es altísimo, éstas son temperaturas que uno se esperaría de día a la hora más calurosa, sin embargo, lo tuvimos a las 7:00 p.m.”, indicó Alcely Lau, del Imhpa.

A esto se suma el fenómeno conocido como “islas de calor urbanas”, del que investigadores también han alertado debido a su impacto en las ciudades y en la calidad de vida de las personas.

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Este fenómeno ocurre cuando las áreas urbanas acumulan y retienen más calor debido a la gran cantidad de concreto, asfalto y edificaciones, así como la limitada presencia de áreas verdes y árboles.

”Nosotros lo observamos con mayor fuerza en barrios como Don Bosco, Brisas del Golf, Samaria, porque se puede observar que todo esta pavimentado”, explicó Carlos Gordón, investigador.

Los expertos señalan que hay sectores donde este efecto se percibe con mayor intensidad por el nivel de acumulación de calor, provocando temperaturas más elevadas incluso durante las horas de la noche.

Además de la ciudad capital, otras urbes como David y Santiago también enfrentan condiciones similares, con noches más cálidas y una mayor sensación térmica.

Especialistas consideran que una de las principales alternativas para mitigar este fenómeno es fortalecer la arborización y ampliar las zonas verdes dentro de las áreas urbanas, medidas que ayudarían a reducir la acumulación de calor y mejorar el ambiente en las ciudades.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y procurar ambientes ventilados, especialmente durante las noches de mayor temperatura.

Con información de Jorge Quirós