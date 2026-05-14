Alcaldía de Panamá implementa nuevo sistema digital para permisos temporales de circulación

El permiso estará disponible mediante dos modalidades: solicitud digital y entrega física en formato sticker a través del Centro de Entrega de Placa (CEP).

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá puso en marcha el nuevo sistema de Permiso Temporal de Circulación, una iniciativa que busca agilizar los trámites vehiculares, modernizar los procesos municipales y facilitar el acceso de los contribuyentes a este documento de manera más rápida, segura y digital.

El permiso estará disponible mediante dos modalidades: solicitud digital y entrega física en formato sticker a través del Centro de Entrega de Placa (CEP).

En la primera opción, los usuarios podrán realizar el trámite completamente en línea mediante la plataforma de Alcaldía Digital. Una vez aprobada y validada la información, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al contribuyente con el Permiso Temporal de Circulación digital y su enlace de acceso.

🔗Puedes leer: ¡Vuelven las Puercas! Mercado San Felipe Neri anuncia venta especial este 17 de mayo

Además, el documento podrá descargarse o agregarse directamente a Wallet Digital en dispositivos Android y Apple. El sistema incorpora mecanismos de validación digital mediante código QR, permitiendo la verificación en tiempo real por parte de las autoridades.

La segunda modalidad contempla la entrega del sticker físico en el Centro de Entrega de Placa (CEP). Para acceder a este proceso, el usuario deberá encontrarse paz y salvo con la Alcaldía de Panamá y contar con el revisado vehicular vigente. Solo será necesario presentar la cédula de identidad personal.

En caso de que el trámite sea realizado por una persona autorizada, esta deberá presentar una autorización firmada por el propietario del vehículo.

La Alcaldía informó que tanto el permiso digital como el sticker físico contarán con mecanismos de validación digital y aplicarán para vehículos correspondientes al plan regular 2026. Sin embargo, aclaró que la medida no aplica para vehículos nuevos modelo 2026.