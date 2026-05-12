¡Vuelven las Puercas! Mercado San Felipe Neri anuncia venta especial este 17 de mayo

La jornada iniciará desde las 5:00 a.m. y se extenderá hasta agotar existencias, según informó la administración del mercado.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció una venta especial en el Mercado San Felipe Neri para el próximo domingo 17 de mayo, donde los consumidores podrán adquirir las populares “Puercas de Vegetales” y “Puercas Parrilleras” a precios accesibles.

La jornada iniciará desde las 5:00 a.m. y se extenderá hasta agotar existencias, según informó la administración del mercado.

Para esta actividad se prepararán más de 430 bolsas de “Puercas de Vegetales”, disponibles en presentaciones de $8.00, $5.00 y $3.00. También se ofrecerán “Puercas de Frutas” a precios de $8.00 y $5.00.

🔗Te puede interesar: Alcaldía de Panamá realizará ‘Feria del libro, arte y cultura’ en el Hatillo

Además, los asistentes podrán adquirir las denominadas “Puerquitas Promocionales” por solo $1.00, como parte de las ofertas especiales organizadas para la fecha.

En cuanto a las “Puercas Parrilleras”, estarán disponibles unas 300 unidades con precios de $10.00, $15.00 y $23.00, dependiendo del tamaño y contenido, con el objetivo de atender la demanda de los consumidores.

La Alcaldía también informó que el próximo miércoles 27 de mayo se desarrollará una nueva jornada denominada “Mesa de Ofertas”, donde se pondrán a disposición productos de excelente calidad a precios económicos para beneficio de la población.