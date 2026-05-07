Alcaldía de Panamá realizará ‘Feria del libro, arte y cultura’ en el Hatillo

La actividad que se llevará a cabo los días jueves 14 y viernes 15 de mayo en la planta baja del Edificio Hatillo, con entrada gratuita para todo el público.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció la realización de la versión número 24 de la “Feria del libro, el arte y la cultura”, actividad que se llevará a cabo los días jueves 14 y viernes 15 de mayo en la planta baja del Edificio Hatillo, con entrada gratuita para todo el público.

El evento se desarrollará en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y contará con una variada programación cultural que incluirá exposición y venta de libros, conversatorios literarios, stands infantiles con sesiones de cuentacuentos, además de venta de comidas y artesanías.

La actividad también dispondrá de una tarima artística con presentaciones dirigidas a promover el arte y la cultura entre los asistentes.

La Dirección de Cultura y Educación Ciudadana destacó que esta iniciativa busca fomentar el hábito de la lectura como una herramienta accesible para el desarrollo personal y educativo de la población.

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Según la entidad, la lectura contribuye a incrementar el conocimiento, estimular la actividad mental, fortalecer la memoria y mejorar la concentración. Además, ayuda a ampliar el vocabulario, desarrollar la ortografía y optimizar la calidad de la expresión oral y escrita.

Asimismo, resaltó que leer puede contribuir a reducir el estrés, fortalecer la empatía y mejorar la inteligencia emocional, al permitir la conexión con diferentes perspectivas que favorecen el pensamiento crítico.

La Alcaldía invitó a familias, estudiantes y amantes de la literatura y el arte a participar de esta jornada cultural que busca acercar la lectura y las expresiones artísticas a la comunidad.