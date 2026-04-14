Feria Internacional del Libro 2026 será en agosto con homenaje al canal de Panamá

La presidenta de la Cámara Panameña del Libro, Orit Btesh, subrayó la relevancia de este homenaje al Canal, al señalar que “es una demostración de lo que un país pequeño puede lograr cuando tiene visión y determinación”.

Ciudad de Panamá/La XXII edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá fue anunciada este martes 14 de abril, con la expectativa de superar la cantidad de visitantes en comparación con años anteriores y consolidarse como uno de los principales eventos culturales del país.

La actividad se desarrollará del 25 al 30 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones Atlapa, espacio que nuevamente será sede de esta cita literaria que reúne a escritores, editoriales y público en general.

Para esta edición, el invitado de honor será el canal de Panamá, bajo el lema “La ruta de las miles de historias”, con el que se busca destacar el impacto histórico, cultural y social de esta vía interoceánica en la identidad del país.

La presidenta de la Cámara Panameña del Libro, Orit Btesh, subrayó la relevancia de este homenaje al Canal, al señalar que “es una demostración de lo que un país pequeño puede lograr cuando tiene visión y determinación”.

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Por su parte, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, indicó que durante esta versión se hará énfasis en resaltar la cultura e historia de Panamá, promoviendo la identidad nacional a través de diversas actividades. "Vamos a vibrar lo más alto que podamos", apuntó.

En tanto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó la importancia de fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas, señalando que es fundamental conectar a los niños con la lectura a partir de sus intereses, como una estrategia para despertar en ellos el gusto por los libros.

Los organizadores recalcaron que la Feria Internacional del Libro no solo es un espacio literario, sino también un evento que fortalece aspectos esenciales de la cultura nacional, promoviendo el conocimiento, la educación y el intercambio de ideas.

Información de Jorge Quirós

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