Grave contaminación por aguas residuales alarma a residentes en Villa Cecilia de Pedregal

Los residentes aseguran que la contaminación ha generado proliferación de mosquitos, malos olores y afectaciones a la salud, especialmente en niños, quienes presentan problemas en la piel.

Pedregal, Panamá/Residentes de Villa Cecilia, en el corregimiento de Pedregal, denuncian una grave situación de contaminación provocada por la descarga directa de aguas residuales hacia la quebrada La Gallinaza, uno de los principales afluentes de la zona.

Durante un recorrido por el área, se observó un tubo de color blanco que atraviesa un terreno y desemboca en la quebrada, vertiendo aguas servidas sin tratamiento. La escena evidencia uno de los focos más críticos de contaminación, que cada año contribuye a daños ecológicos, ambientales y desbordamientos que afectan a comunidades como Pedregal, Juan Díaz y Don Bosco.

La situación se repite en otros puntos cercanos, como la quebrada La Vivienda, donde también se registran descargas similares, consolidando un panorama de contaminación generalizada.

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Kevin Morse, residente del sector, explicó que la instalación del tubo fue una acción tomada por los propios vecinos ante el colapso del sistema.

“Fue colocada por los residentes para que no se les desborden las aguas servidas en sus residencias, porque es un daño en la tubería madre de la misma calle. Es algo bien serio que está contaminando las viviendas residenciales”, señaló.

Según relató, la medida buscaba evitar que estas aguas inundaran las casas y calles, aunque reconoció que la solución improvisada ha agravado el problema ambiental.

“Aguas residuales, desbordes; esto genera enfermedades. Me siento impotente aquí como ciudadano. Ya estamos para dos años que no solucionan estas aguas. No podemos respirar. Es urgente que vengan a ayudar”, expresó.

Los residentes aseguran que la contaminación ha generado proliferación de mosquitos, malos olores y afectaciones a la salud, especialmente en niños, quienes presentan problemas en la piel.

La descarga de aguas residuales continúa llegando a la quebrada, en medio de la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades. La comunidad insiste en la urgencia de una intervención que permita reparar el sistema de alcantarillado y frenar una crisis que ya califican como crítica.

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En tanto, durante una reciente entrevista a Jonathan Rodríguez, técnico de la Dirección de Verificación Ambiental del Ministerio de Ambiente, el funcionario explicó que desde octubre del año pasado se han realizado inspecciones en conjunto con moradores de las zonas afectadas, abarcando un recorrido completo desde Las Acacias hasta Villa Cecilia. Según indicó, en estas visitas se han detectado diversas irregularidades, entre ellas conexiones ilegales y acumulación de desechos.

“Hemos identificado diferentes obstrucciones, descargas ilegales, pero más que todo el problema son los desbordes y obstrucciones por parte de la comunidad”, señaló, al tiempo que enfatizó que el vertido de basura, grasas y otros residuos sólidos ha contribuido al colapso del sistema.

En ese sentido, anunció medidas más estrictas: “Vamos a proceder a dejar una nota de adecuación, para obligarlos a que puedan inmediatamente corregir esto”. De no cumplirse en el plazo establecido de 48 horas, se iniciará un proceso administrativo. “Si ellos no lo hacen en el tiempo que le estamos dando, vamos a proceder a abrirle el proceso administrativo”, advirtió.

Actualmente, se han identificado más de diez vertidos ilegales en la quebrada. El funcionario alertó que el impacto es acumulativo, ya que cualquier obstrucción en la parte alta afecta a todas las comunidades aguas abajo. “Si la línea sanitaria se obstruye, esto puede afectar todo, desde aguas arriba hasta la parte baja”, explicó.

Información de Fabio Caballero