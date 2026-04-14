Ifarhu iniciará recepción de documentos para becas universitarias este martes 21 de abril

El Ifarhu reiteró el llamado a los beneficiarios a cumplir con la entrega completa de los documentos y mantenerse atentos a la programación de su respectiva regional, a fin de garantizar la continuidad de sus beneficios académicos.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el inicio del proceso de recepción de documentos académicos y bancarios para estudiantes universitarios que mantienen becas y asistencias vigentes.

De acuerdo con la institución, la entrega de requisitos se realizará en todas las sedes regionales del país, siguiendo un cronograma previamente establecido. En el caso de la sede central, la recepción comenzará este martes 14 de abril de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., atendiendo únicamente a las universidades y facultades programadas según el calendario oficial.

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Entre los documentos solicitados, los estudiantes deberán presentar créditos oficiales del verano 2026 y matrícula del semestre 2026 con sello fresco, así como la certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario, en caso de no haberla entregado previamente.

El cronograma también contempla fechas específicas para cada centro universitario. Por ejemplo, para el martes 21 de abril de 2026, se atenderá a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá de las facultades de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas Computacionales.

El Ifarhu reiteró el llamado a los beneficiarios a cumplir con la entrega completa de los documentos y mantenerse atentos a la programación de su respectiva regional, a fin de garantizar la continuidad de sus beneficios académicos.

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