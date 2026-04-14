Docentes de Kankintú piden que no haya 'otro mártir de la indiferencia' y claman por construcción de puentes zarzos

El estudiante Sergio Ábrego intentaba regresar a su hogar luego de terminar una tarea, sin embargo, fue sorprendido por la corriente de una quebrada de apariencia inofensiva, pero que terminó siendo mortal.

Una vez más la tragedia tocó la puerta en la comarca Ngäbe Buglé.

En esta ocasión ocurrió en la comunidad de Coronte, en el distrito de Kankintú, donde un estudiante de 15 años murió tras ser arrastrado por una corriente que lo llevó hasta el río Cricamola.

Sergio Ábrego intentaba regresar a su hogar luego de terminar una tarea; sin embargo, fue sorprendido por la corriente de una quebrada de apariencia inofensiva, pero que terminó siendo mortal.

Armando Pinena, docente del centro educativo de Coronte, explicó que el joven fue arrastrado por las corrientes de las quebradas Conejo y Frijol. Su cuerpo fue encontrado a las 7:00 a.m. del lunes 13 de abril en el caudaloso río Cricamola.

“Sale de la casa donde vivía con su tío y su tía a hacer la tarea, una investigación que le fue asignada”, relató Pineda.

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El área donde ocurrió es una zona de difícil acceso, hay puentes. Sus familiares lo buscaban, pensando que podía estar refugiado en alguna otra vivienda de la comunidad ante las condiciones climáticas que se presentaban en la zona desde hace cuatro días.

“A eso de las 6:00 lo vimos por acá”, contó, sin saber que esa sería la última vez que lo verían con vida.

Nadie se imaginaba que esa quebrada que se veía tan indefensa fuera a acabar con su vida. Es otro mártir de la indiferencia del gobierno”, lamentó.

El docente aseguró que se han acercado al ministro de Obras Públicas, pero “han sido ignorados”, al solicitar puentes para los lugares donde los estudiantes cruzan a diario, con el fin de evitar que tragedias similares sigan ocurriendo cada año.

“En los últimos dos años, podría calcular unos 15 estudiantes que hemos perdido, solamente en este sector de la cordillera de Ñokribo, una zona inhóspita y de alto riesgo”, detalló el docente.

Explicó que en reiteradas ocasiones han pedido, incluso ante el Ministerio de Educación, por la seguridad de los estudiantes y los docentes, para que se cambie esta realidad que vive la comunidad de estas zonas remotas.

El educador reconoce el esfuerzo que realiza el Ministerio de Obras Públicas en otros sectores de la comarca Ngäbe Buglé con la construcción de puentes zarzos, pero adoleció que una vida y los sueños del joven Sergio acabaran de esta forma tan trágica.

“Necesitamos esos puentes para no seguir viviendo esta experiencia tan triste que año tras año nosotros repetimos”, expresó.

El docente reiteró el llamado y solicitó a las autoridades del Ministerio de Educación y de Obras Públicas que se acerquen a la comunidad para evaluar una solución urgente.

“Necesitamos ese puente zarzo en este sector, porque por donde uno camine, se va a dar cuenta de que hay quebradas por todos lados, y los estudiantes transitan a diario hacia este centro educativo”, reiteró.

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