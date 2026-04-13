Estudiante muere arrastrado por la corriente de una quebrada en la comarca Ngäbe Buglé

El cuerpo del adolescente fue hallado a las 7:00 de la mañana por vecinos, que se organizaron en su búsqueda desde tempranas horas.

Un estudiante de 15 años murió tras ser arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar una quebrada en la comunidad de Coronte, distrito de Kankintú; su cuerpo fue hallado la mañana de este lunes por los moradores que realizaron las labores de búsqueda.

El adolescente regresaba a su casa, luego de cumplir con sus tareas escolares, en medio de condiciones climáticas adversas, de acuerdo con información proporcionada a este medio por miembros de la comunidad.

Según el relato de residentes, el joven, identificado por sus familiares como Sergio Ábrego, fue arrastrado por las corrientes hasta el río Cricamola, en un trayecto donde la fuerza del agua no dio margen de reacción.

Las lluvias persistentes que afectan a la comarca han elevado el caudal de ríos y quebradas, dejando a muchas comunidades aisladas y dificultando la movilización. El cuerpo del estudiante fue hallado a las 7:00 de la mañana de este lunes por vecinos, que organizaron la búsqueda desde tempranas horas. La noticia fue confirmada por docentes de la escuela de Coronte, donde estudiaba la víctima, quienes además lamentaron el fallecimiento.

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En medio de este escenario, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en la provincia de Bocas del Toro y en la comarca, vigente hasta hoy 13 de abril.

A su vez, el Sistema Nacional de Protección Civil reporta monitoreo constante en los ríos del distrito de Changuinola y en la comarca Ngäbe Buglé, donde en las últimas horas se han registrado intensas lluvias que han provocado el desbordamiento de algunas quebradas.

La entidad reiteró el llamado a evitar cruzar ríos crecidos y a extremar las medidas de seguridad, especialmente en zonas vulnerables, donde cada temporada lluviosa vuelve a poner en riesgo la vida de quienes solo intentan llegar a casa.

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