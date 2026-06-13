Ordenan detención provisional para exrepresentante y extesorero de El Coco, en La Chorrera, por presunto peculado

La Chorrera, Panamá Oeste/Un juez de garantías ordenó la detención provisional para un exrepresentante y un extesorero de la Junta Comunal de El Coco, en La Chorrera, por su presunta vinculación con el delito de peculado en un caso que investiga un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 181,661.51 dólares.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción durante las audiencias posteriores a las aprehensiones realizadas el pasado jueves.

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La investigación se originó por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de dos programas estatales:

Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM): Se investiga una posible lesión patrimonial de 52,838.01 dólares, correspondiente al período comprendido entre julio de 2019 y junio de 2024. Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que no se encontraron documentos que sustentaran el uso de 147 cheques emitidos por la Junta Comunal.

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Programa de Interés Social (PDIS): Una segunda investigación, derivada de una denuncia de la Dirección General de la Autoridad Nacional de Descentralización, detectó una afectación patrimonial de 128,823.50 dólares, debido a la falta de documentos que respaldaran el uso de 324 cheques.

Las diligencias de allanamiento y registro se realizaron en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

Una tercera persona [extesorero] también fue aprehendida el jueves por las autoridades.

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La Fiscalía también mantiene una segunda investigación relacionada con una denuncia presentada por la Dirección General de la Autoridad Nacional de Descentralización, vinculada al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).