Aprehenden a exrepresentante y dos extesoreros de El Coco por presunto peculado de más de $181 mil

Las investigaciones señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y el uso de cientos de cheques sin documentación de respaldo.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a un exrepresentante y dos extesoreros de la Junta Comunal de El Coco, en La Chorrera, por su presunta vinculación con el delito de peculado, en un caso que investiga un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 181,661.51 dólares.

Las diligencias se realizaron en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí por la Procuraduría General de la Nación, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Durante los operativos, autorizados previamente por un juez de garantías, también fueron ubicados indicios relacionados con las investigaciones.

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De acuerdo con el Ministerio Público, una de las investigaciones se originó por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) correspondientes al período comprendido entre julio de 2019 y junio de 2024.

En este expediente se investiga una posible lesión patrimonial de 52,838.01 dólares. Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, no se encontraron documentos que sustentaran el uso de 147 cheques emitidos por la Junta Comunal de El Coco.

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La Fiscalía también mantiene una segunda investigación relacionada con una denuncia presentada por la Dirección General de la Autoridad Nacional de Descentralización, vinculada al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).