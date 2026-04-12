Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en Bocas del Toro

El aviso se mantendrá vigente hasta el 13 de abril: el Sinaproc mantiene vigilancia en ríos y quebradas.

Provincia de Bocas del Toro./El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en la provincia de Bocas del Toro, el cual se mantiene vigente hasta mañana 13 de abril.

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo constante en los ríos del distrito de Changuinola y en la comarca Ngäbe Buglé, donde en las últimas horas se han registrado intensas lluvias que han provocado el desbordamiento de algunas quebradas.

La directora regional de Sinaproc en Bocas del Toro, Sandra Blake, recomendó a la población contar con un plan de emergencia y, en caso de inundaciones, dirigirse a zonas más altas, además de mantener especial atención en los niños.

Blake también alertó a quienes realizan pesca en los ríos sobre el riesgo de posibles cabezas de agua, por lo que reitera el llamado a extremar precauciones.

Sinaproc insistió en la recomendación a las personas que viven en zonas vulnerables a evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, así como a quienes se trasladan en embarcaciones hacia áreas costeras e insulares, a mantener las medidas de seguridad.

Con información de Nixon Miranda.