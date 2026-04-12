Sinaproc emite tres avisos de prevención por lluvias, vientos y oleajes en Panamá

Los avisos están vigentes hasta el 14 de abril y afectan a múltiples provincias, incluyendo Panamá Oeste, Colón, Chiriquí y la capital.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó tres avisos de prevención simultáneos para el territorio panameño debido a condiciones atmosféricas adversas que incluyen lluvias significativas, tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Los avisos corresponden a precipitaciones y tormentas que afectan a gran parte del país, seguidas por condiciones ventosas en el Pacífico y oleajes elevados en el Caribe, según informó Sinaproc este domingo 12 de abril.

El primer aviso, vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 13 de abril, alerta por lluvias y tormentas eléctricas en zonas como Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí (Tierras Altas y zona fronteriza), Veraguas norte, Colón, Comarca Guna Yala, Darién, Comarca Emberá, Coclé norte, Panamá Oeste y Panamá.

Sinapro advirtió que estas condiciones podrían generar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones puntuales, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento, por lo que se mantiene monitoreo permanente en las zonas vulnerables.

Condiciones ventosas

De manera paralela, un segundo aviso por condiciones ventosas está vigente desde la madrugada del 12 de abril hasta las 11:59 p.m. del 14 de abril. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la presencia del chorro de bajo nivel sobre el Pacífico y el fortalecimiento del gradiente de presión atmosférica generarán un incremento significativo en la intensidad de los vientos del norte.

Se prevén ráfagas que pueden superar los 70 km/h, especialmente en la Cordillera Central, la región de Azuero y las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este. Los riesgos asociados incluyen caída de árboles, desprendimiento de objetos y condiciones de mar picado, principalmente en el Golfo de Panamá, sur de Veraguas y Azuero.

Vientos y oleajes en el Caribe

Un tercer aviso corresponde a vientos y oleajes en el Caribe panameño, vigente hasta el 14 de abril. Se espera una intensificación de los vientos del norte que generará oleajes elevados.

En el Caribe Occidental (Bocas del Toro y norte de Veraguas) se pronostican olas entre 1.5 y 2.0 metros. En el Caribe Central (Colón, Costa Abajo y Costa Arriba), entre 1.5 y 2.2 metros. Y en el Caribe Oriental (Comarca Guna Yala) entre 1.8 y 2.4 metros. Estas condiciones representan riesgo moderado para actividades marítimas, especialmente para embarcaciones pequeñas y bañistas.