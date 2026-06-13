Mundial 2026: FIFA impone "revolución" reglamentaria para agilizar el juego y sancionar insultos ocultos

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Según Pierluigi Collina , presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, estas normas buscan un fútbol más limpio y dinámico.

Panamá/De cara al inicio del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA y la International Football Association Board (IFAB) han implementado un conjunto de medidas drásticas diseñadas para optimizar el ritmo de los partidos, reducir las pérdidas de tiempo y mejorar la conducta de los protagonistas en el campo. Según Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, estas normas buscan un fútbol más limpio y dinámico.

Estos son los cambios clave que marcarán el desarrollo del torneo:

El fin del tiempo perdido: las reglas de los 5 y 10 segundos

Para eliminar las tácticas que ralentizan el juego, los árbitros aplicarán cuentas regresivas en jugadas a balón parado. En los saques de banda, tras el aviso arbitral el jugador tendrá apenas cinco segundos para ejecutarlo; si no lo hace, el balón pasará al rival. En los saques de meta, el incumplimiento resultará en un córner para el equipo contrario.

En cuanto a los cambios, los futbolistas que salgan de sustitución deberán abandonar el terreno por el punto más cercano en un máximo de 10 segundos. Si superan ese tiempo, el suplente no podrá ingresar hasta que transcurra un minuto de juego real tras la siguiente reanudación.

Tolerancia cero a la mala conducta

Una de las medidas más llamativas es la tarjeta roja por taparse la boca. En situaciones de confrontación, cualquier jugador que cubra su boca con la mano, el brazo o la camiseta para ocultar lo que dice podrá ser expulsado de inmediato. La medida apunta directamente a erradicar insultos discriminatorios o racistas que eluden la vigilancia arbitral.

Además, cualquier jugador o miembro del cuerpo técnico que abandone el campo o incite a retirarse como protesta ante una decisión del árbitro recibirá tarjeta roja, y su equipo podría ser declarado perdedor del encuentro.

Modificaciones en el uso del VAR

El videoarbitraje amplía su radio de acción. Podrá intervenir para anular segundas tarjetas amarillas que sean consideradas "claramente incorrectas" y para aclarar casos de confusión de identidad en amonestaciones. También tendrá facultad para corregir saques de esquina mal concedidos y revisar faltas previas a tiros libres o córneres que hayan tenido impacto directo en un gol o penalti.

Atención médica y tiempos muertos tácticos

Todo jugador que reciba atención dentro de la cancha deberá permanecer fuera de ella durante 60 segundos una vez que el juego se reanude, con el fin de evitar interrupciones innecesarias. Asimismo, cuando un portero se lesione, los jugadores de campo tendrán prohibido acudir a la zona técnica para recibir instrucciones; deberán permanecer en su posición o en el círculo central para evitar que las lesiones sean utilizadas como pausas tácticas.

Con estas disposiciones, la FIFA espera que el tiempo añadido no sea tan extenso como en ediciones anteriores y que la fluidez sea la gran protagonista de esta cita mundialista.