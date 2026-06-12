La Chorrera enfrenta 60 vertederos clandestinos; convierten áreas afectadas en parques ecológicos

Hasta el momento, cerca del 40% de los puntos identificados han sido intervenidos en diferentes comunidades del distrito.

La Chorrera, Panamá Oeste/Unos 60 puntos críticos con vertederos improvisados han sido identificados en el distrito de La Chorrera, donde la acumulación ilegal de desechos se ha convertido en una amenaza para la salud de las comunidades y en un problema ambiental que las autoridades buscan revertir mediante la creación de parques ecológicos.

Los basureros clandestinos, ubicados principalmente a orillas de las vías, favorecen la proliferación de roedores, gusanos y otros vectores que pueden convertirse en focos de contaminación y transmisión de enfermedades para los residentes.

Ante esta situación, la empresa encargada de la recolección de basura puso en marcha un plan para recuperar los terrenos afectados y evitar que continúen siendo utilizados como depósitos ilegales de desperdicios.

Hasta el momento, cerca del 40% de los puntos identificados han sido intervenidos en diferentes comunidades del distrito.

Hemos atendido puntos críticos en La Valdeza, en Guadalupe, en El Arado y ahora estamos en Playa Leona. En El Coco también hicimos intervenciones”, indicaron responsables de los trabajos.

Las comunidades de Playa Leona y La Valdeza figuran entre las más golpeadas por esta problemática, de acuerdo con los encargados del servicio de recolección.

La estrategia consiste en transformar los terrenos recuperados en parques ecológicos, con el propósito de devolverles un uso adecuado y desalentar la formación de nuevos vertederos clandestinos.

Las autoridades detallaron que la próxima intervención se realizará el sábado en Potrero Grande, en el corregimiento de El Coco, como parte de las acciones para recuperar las zonas más afectadas.

El problema de la disposición ilegal de desechos se mantiene como uno de los principales desafíos ambientales del distrito, obligando a redoblar esfuerzos para evitar que los basureros improvisados continúen poniendo en riesgo la salud y la calidad de vida de las comunidades.

Con información de Yiniva Caballero