Clima en Panamá: Fuertes lluvias azotan costas caribeñas y sectores del Pacífico; hay aviso de prevención

Desde el sábado 11 de abril, los equipos de emergencia intentaron ingresar a la comunidad de Chucurá, una de las áreas más afectadas, en la comarca Ngäbe Buglé , una zona limítrofe entre las provincias de Bocas del Toro y Veraguas, sin embargo, las vías de acceso estaban bloqueadas.

Para este lunes 13 de abril se mantienen condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país, con presencia de lluvias, altas temperaturas y riesgos asociados tanto en tierra como en el mar, razón por la que se extendió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en la vertiente del Caribe y algunos sectores del Pacífico, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Malitzie Rivera, subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), explicó que las condiciones climáticas registradas en las últimas horas provocaron el desbordamiento de ríos en varias regiones de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé; responden a la interacción de un sistema de baja presión que está generando aportes significativos de lluvias.

Según informó el Imhpa, en la vertiente del Caribe, el flujo de viento procedente del mar Caribe continuará generando incursiones nubosas hacia las provincias y comarcas, lo que provocará una cobertura variada, entre parcialmente nublado y cielo cubierto, acompañada de lluvias de variada intensidad, desde débiles hasta moderadas, de forma intermitente y aislada.

El informe advierte que los suelos se mantienen saturados al 100% en Veraguas Norte y la comarca Ngäbe Buglé, lo que eleva el riesgo de deslizamientos y mantiene los ríos acrecentados por periodos prolongados.

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De acuerdo con Rivera, las lluvias en estas regiones del país se han reportado durante toda la semana y en las últimas horas se incrementaron aún más los niveles de los ríos, lo que ha dificultado el trabajo de los equipos del Sinaproc para ingresar a estas zonas. "

Según indicó, desde el sábado 11 de abril los equipos de emergencia intentaron ingresar a la comunidad de Chucurá, una de las áreas más afectadas, en la comarca Ngäbe Buglé, una zona limítrofe entre las provincias de Bocas del Toro y Veraguas, sin embargo, las vías de acceso estaban bloqueadas.

Una vez las condiciones permitan el desplazamiento de los equipos de emergencia, ingresen a la zona afectada para poder realizar las evaluaciones y brindar la asistencia necesaria a todas las personas afectadas de al menos las comunidades de Kakintú, Bisira, Santa Catalina, Kusapín y Nokripo, también en el área de Veraguas, en Santa Fe.

En estas zonas, los docentes informaron desde el viernes 10 de abril a las autoridades que, por seguridad y prevención, los estudiantes y docentes se quedarían en las instalaciones escolares hasta que fuera seguro regresar a sus viviendas.

No se descarta que existan muchas otras comunidades afectadas, pero que no han podido comunicarse con el Sinaproc para reportar la situación actual, debido a que los paneles solares probablemente se encuentran descargados y sin poder suministrar servicio eléctrico.

La mínima cantidad de lluvia que caiga en estas áreas va a seguir generando acrecentamiento de los ríos o desbordamiento de estos", advirtió Rivera.

Por otro lado, para la vertiente del Pacífico, durante la mañana predominarán cielos con cobertura entre parcialmente nublado y cubierto, con poco desarrollo nuboso, generando un ambiente seco y cálido. Sin embargo, en horas de la tarde se espera un incremento de la nubosidad que dará paso a aguaceros aislados y posibles tormentas ocasionales sobre Darién y la comarca Emberá, además de lluvias en sectores montañosos de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y áreas de Chiriquí. En la noche, se prevén nuevos episodios de lluvias con tormentas intensas en Darién y la comarca Emberá, mientras que el resto de la vertiente se mantendrá seca, con ambiente cálido y nubosidad dispersa.

En cuanto a las temperaturas, el Caribe registrará máximas entre 24°C y 29°C, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 29°C y 36°C. En la Cordillera Central, los valores estarán entre 22°C y 29°C. Se advierte además sobre una alta sensación térmica que podría alcanzar los 41°C en el Pacífico, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor.

Respecto al viento, se reportan condiciones ventosas con predominio de flujos del norte y noreste durante la madrugada y la mañana. Para la tarde se esperan vientos convergentes de componente norte, noroeste y este, así como vientos del suroeste en Chiriquí, la región de Azuero y Darién. En el resto del país persistirán los vientos del norte, con velocidades sostenidas entre 5 y 35 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 70 km/h.

En el ámbito marítimo, el Imhpa mantiene condiciones de precaución tanto en el Caribe panameño como en el Golfo de Panamá y la región de Azuero. En el Caribe, se prevén olas entre 1.5 y 2.5 metros, con periodos de 7 a 9 segundos, mientras que en el Pacífico las olas estarán entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 12 a 14 segundos.

Se advierte que los índices de radiación UV-B se ubicarán en niveles de alto a extremo a nivel nacional, con valores entre 5 y 13, lo que podría generar quemaduras en la piel en un tiempo de entre 10 y 30 minutos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

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