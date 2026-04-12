Contraloría informa sobre vulneración de su cuenta oficial de Instagram

La Contraloría aclara que cualquier publicación, mensaje o contenido difundido durante este período no responde a información oficial ni autorizada.

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República informa que la cuenta oficial de Instagram de la institución fue vulnerada hace aproximadamente por terceros ajenos a esta entidad.

"Desde el momento en que se detectó la situación, el equipo de Informática activó de inmediato los protocolos de seguridad y se encuentra trabajando para restablecer el acceso, recuperar el control total de la cuenta y determinar el alcance de lo ocurrido", expresó la Contraloría en comunicado.

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La Contraloría aclara que cualquier publicación, mensaje o contenido difundido durante este período no responde a información oficial ni autorizada.

"Ofrecemos disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados y reiteramos que se adoptarán todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para superar este incidente y fortalecer la seguridad de nuestros canales oficiales", finalizó el comunicado.