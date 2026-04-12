Contraloría informa sobre vulneración de su cuenta oficial de Instagram

La Contraloría aclara que cualquier publicación, mensaje o contenido difundido durante este período no responde a información oficial ni autorizada.

Contraloría General de la República / Foto/TVN-2.com

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República informa que la cuenta oficial de Instagram de la institución fue vulnerada hace aproximadamente por terceros ajenos a esta entidad.

"Desde el momento en que se detectó la situación, el equipo de Informática activó de inmediato los protocolos de seguridad y se encuentra trabajando para restablecer el acceso, recuperar el control total de la cuenta y determinar el alcance de lo ocurrido", expresó la Contraloría en comunicado.

Imágenes colocadas en la cuenta Instagam de la Contraloría tras ser vulnerada.
Imágenes colocadas en la cuenta Instagam de la Contraloría tras ser vulnerada. / TVN Noticias

La Contraloría aclara que cualquier publicación, mensaje o contenido difundido durante este período no responde a información oficial ni autorizada.

"Ofrecemos disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados y reiteramos que se adoptarán todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para superar este incidente y fortalecer la seguridad de nuestros canales oficiales", finalizó el comunicado.

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