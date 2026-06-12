Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores

Los artistas pueden aspirar a ingresar al Salón de la Fama 20 años después del lanzamiento de su primer tema comercial.

Nueva York, Estados Unidos/Taylor Swift se convirtió el jueves en la mujer más joven en ingresar al prestigioso Salón de la Fama de los Compositores, otro hito en la exitosa carrera de la estrella pop estadounidense de 36 años.

Los artistas pueden aspirar a ingresar al Salón de la Fama 20 años después del lanzamiento de su primer tema comercial.

En el caso de Swift, fue "Tim McGraw", publicado en junio de 2006.

Su éxito desde entonces es innegable: ha grabado 12 álbumes que abarcan distintos géneros como el country, el pop y el folk. Ha ganado 14 premios Grammy, incluidos cuatro por Álbum del Año, alcanzando un récord.

Swift apareció con un largo vestido negro estampado con flores en la alfombra roja. La ceremonia se realizó en un hotel de Nueva York, reservada a unos pocos invitados y no fue televisada.

"La capacidad de Swift para transformarse como compositora, para habitar distintos paisajes sonoros y escribir con la misma credibilidad en el mundo de un género como lo hace en otro, forma parte de su superpoder como autora", se lee en su biografía en la página web del Salón de la Fama.

"También representa la audacia y valentía de su maestría artística: explorar nuevas fronteras cuando el paso siguiente más práctico sería seguir explotando el material que le dio éxito en primer lugar".

Las estimaciones de ventas mundiales de Swift superan el equivalente a los 250 millones de álbumes.

Su gira más reciente, "The Eras Tour", recaudó una cifra récord cercana a los 2.000 millones de dólares en 2023 y 2024. También es la artista femenina con el mayor número de canciones en el top 10 de Billboard.

Días atrás presentó un tema country para la banda sonora de la película "Toy Story 5".

Según algunos medios, la intérprete podría casarse con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, también de 36 años, el 3 de julio en Nueva York.

Junto con Swift, también ingresaron al Salón de la Fama la canadiense Alanis Morissette, Gene Simmons y Paul Stanley, del grupo de rock KISS, así como Kenny Loggins, autor de los éxitos de las bandas sonoras de películas como "Footloose" y "Top Gun".

El anterior récord femenino en el Salón de la Fama de los Compositores lo ostentaba Carole Bayer Sager, que ingresó en 1987 a los 43 años. Stevie Wonder sigue siendo la persona más joven en ingresar al sumarse en 1983 con 32 años.