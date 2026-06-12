Clima en Panamá: Se espera un día mayormente soleado, con aguaceros puntuales en el interior del país

Se mantiene un aviso de vigilancia debido a estas temperaturas elevadas y altos niveles de sensación térmica.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este viernes 12 de junio se esperan condiciones atmosféricas estables en gran parte del país, con predominio de cielos despejados a parcialmente nublados, altas temperaturas y una sensación térmica elevada debido a la humedad.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana prevalecerán condiciones secas y favorables para la insolación, con escasa formación de nubosidad.

No obstante, desde el mediodía y durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados con actividad eléctrica ocasional en el sur de Veraguas, las tierras bajas de Chiriquí y sectores de la comarca Emberá-Wounaan, en Darién. En el resto de la región se mantendrán condiciones mayormente secas. Para la noche continuará un ambiente estable, con poca nubosidad y sin fenómenos meteorológicos significativos.

En la vertiente del Caribe también predominará el tiempo estable durante gran parte del día, con cielos despejados a parcialmente nublados. Sin embargo, durante la tarde se podrían presentar chubascos aislados y de corta duración en el norte de Veraguas y áreas de la comarca Ngäbe-Buglé, debido al aporte local de humedad y efectos orográficos. Hacia la noche persistirán las condiciones favorables en toda la región.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en zonas montañosas y áreas elevadas, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 18 °C y 22 °C. Durante el día se prevén máximas entre 24 °C y 34 °C, especialmente en áreas urbanas y sectores de menor altitud.

Los vientos serán variables sobre el territorio nacional, con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Pacífico se esperan olas cercanas a 1.20 metros de altura, mientras que en el Caribe oscilarán entre 0.90 y 1.50 metros. Ambas vertientes mantendrán condiciones favorables para las actividades marítimas, pesqueras y costeras.

El Imhpa advirtió además que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre las categorías de muy alto y extremo, con valores estimados entre 8 y 11. Los niveles más intensos se registrarán cerca del mediodía y durante las primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección adecuadas.

Se mantiene un aviso de vigilancia debido a estas temperaturas elevadas y altos niveles de sensación térmica.

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