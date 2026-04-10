Contraloría niega que irrumpió en diligencias del Ministerio Público; explican la presencia del contralor Flores en la Fiscalía

La visita del contralor Anel Flores a las instalaciones de la Fiscalía respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que estaban siendo entrevistados por más de ocho horas, indican en comunicado.

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República emitió un comunicado para aclarar a la ciudadanía los hechos en torno al pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación. Esto está relacionado con el evento que se registró el pasado jueves 9 de abril tras la presunta irrupción de funcionarios de la Contraloría y del propio contralor, Anel Flores, en la Fiscalía Superior Anticorrupción. Mientras tanto, fiscales llevaban a cabo una entrevista a auditores de la Contraloría en la carpeta por el delito de enriquecimiento injustificado en el caso seguido al exvicepresidente, José Gabriel Carrizo.⁣

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En el comunicado, la institución niega categóricamente que sus funcionarios o el contralor Anel Flores hayan irrumpido en diligencias del Ministerio Público o interferido en investigaciones en curso.

La Contraloría destacó que ha actuado con absoluto respeto a las competencias de la Fiscalía Anticorrupción. Como evidencia, mencionó las 365 auditorías realizadas y las denuncias debidamente sustentadas que han sido remitidas a las autoridades correspondientes.

Motivo de la presencia del contralor Flores en la Fiscalía

El comunicado explicó que la visita de Anel Flores a las instalaciones de la Fiscalía respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que estaban siendo entrevistados por más de ocho horas. Según la Contraloría, esta prolongada diligencia generaba inquietud sobre el alcance y la forma de las actuaciones.

La Contraloría reiteró que las investigaciones deben desarrollarse con estricto apego al debido proceso y pleno respeto a las funciones de cada entidad. Asimismo, enfatizó la importancia de garantizar que los servidores públicos que cumplen labores de fiscalización puedan ejercer sus funciones sin interpretaciones que afecten su trabajo técnico.