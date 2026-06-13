El ruso deja de ser una lengua protegida en Ucrania

Esta ley retira al idioma ruso las protecciones previstas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, firmó este viernes una ley que retira al ruso su condición de lengua protegida en Ucrania, donde sigue siendo el idioma principal de una parte de la población.

Esta medida no convierte en ilegal el ruso en el país, pero el Estado ya no está obligado a ofrecer servicios públicos en este idioma y puede restringir su enseñanza.

Según las cifras oficiales, el ruso era la lengua principal de cerca de un tercio de la población ucraniana antes de la guerra, principalmente en el este y el sur del país.

Pero, según varias encuestas, su uso ha disminuido desde el inicio de la invasión rusa de 2022. No obstante, la situación real es difícil de estimar, ya que Rusia ocupa el 19% del territorio.

"El presidente de Ucrania ha firmado la ley (...) una decisión importante para proteger el espacio lingüístico ucraniano y cumplir con nuestras obligaciones europeas", declaró en Facebook el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk.

"La lengua de un Estado agresor no puede beneficiarse de instrumentos de protección", afirmó, al invocar "la justicia y la seguridad lingüística de Ucrania".

Esta ley retira al idioma ruso las protecciones previstas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un tratado del Consejo de Europa que Kiev había ratificado.

Las tensiones por el estatus del ruso habían sido uno de los desencadenantes de la rebelión separatista impulsada por Moscú en el este de Ucrania en 2014.