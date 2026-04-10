Consejo Judicial en reunión extraordinaria por la irrupción del contralor en la Fiscalía Anticorrupción

Panamá/De manera extraordinaria y por solicitud del procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy el Consejo Judicial se encuentra reunido discutiendo la irrupción del contralor, Anel Bolo Flores junto a otros funcionarios de la Contraloría General en una de las un acto de investigación del caso del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, que involucró a auditores de la entidad.

La reunión que arrancó a las 2: 00pm, está siendo dirigida por la sociedad civil a cargo del abogado Carlos Lee, y participan, por la Procuraduría, la secretaria general Anilú Batista y por la Corte, la secretaria general, Yanixa Yuen . También el Colegio Nacional de Abogados y otros miembros.

Más temprano, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advirtió sobre la gravedad de los hechos y sus implicaciones para la institucionalidad democrática.

Ayer, en un comunicado el Ministerio Público anunció una investigación tras esta situación. "En aras de garantizar la correcta administración de justicia y la separación de los poderes, pilar esencial para un Estado democrático de derecho, comunica al país sobre el inicio de una investigación penal por hechos acaecidos en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, según denuncia presentada en este Despacho Superior por una Fiscal Superior Anticorrupción, donde informa sobre funcionarios de la Contraloría General de la República que irrumpen en medio de un acto de investigación que involucraba auditores de dicha institución, impidiendo con ello la culminación del mismo", se lee en el comunicado.

El comunicado añade que "los citados auditores, al ser requeridos por autoridad competente, se encontraban rindiendo entrevista dentro de una causa que se adelanta en dicho despacho por el delito de enriquecimiento injustificado, en contra de un exvicepresidente de la República (José Gabriel Carrizo)".

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