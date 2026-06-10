Héctor Brands: Juez otorga a la Fiscalía cuatro meses más para investigar al exdirector de Pandeportes

Panamá/La investigación que sigue la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada contra el exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales fue declarada causa compleja, una decisión que permitirá al Ministerio Público contar con cuatro meses adicionales para profundizar las pesquisas.

La medida fue adoptada por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Rodrigo Chiari, quien consideró que el expediente reúne las condiciones establecidas en el artículo 502 del Código Procesal Penal.

Según explicó el juzgador, la complejidad del proceso responde a la existencia de múltiples hechos investigados y a la cantidad de personas imputadas dentro de la causa.

La declaratoria de causa compleja fue solicitada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que investiga una presunta red vinculada a delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

El exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, permanece bajo detención provisional desde diciembre de 2025 y es la única persona imputada en el caso que mantiene actualmente una medida cautelar de privación de libertad. Dentro del expediente también figuran como imputados Elvis Rodríguez y su esposa Yoani Rodríguez.

La investigación también alcanza a varios de sus familiares, entre ellos sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands y Héctor Brands Orozco; su hermana Edy Anayansi Brands; su exesposa Eliana Janeth Cedeño y su actual pareja, Yasbel Núñez.

La decisión judicial otorga a la Fiscalía un plazo adicional para continuar la recolección de pruebas y el análisis de la información financiera y patrimonial relacionada con el caso.

Cabe señalar que, en una audiencia paralela relacionada con la misma investigación, destinada a discutir la aplicación de medidas cautelares sobre bienes patrimoniales, el tribunal de garantías reprogramó la diligencia para el próximo 19 de junio, a las 10:30 a.m., en la Sala 28 de Plaza Ágora, tras una solicitud presentada por la defensa particular.

Las investigaciones surgen a raíz de un informe de auditoría forense elaborado por la actual Contraloría General de la República, en el que se detalla un presunto enriquecimiento injustificado durante el período comprendido entre 2021 y 2024.