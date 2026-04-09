Ministerio Público inicia investigación penal por interrupción de diligencia con auditores de la Contraloría

El Ministerio Público rechazó "todo tipo de presión externa, respetando el debido proceso para las partes y procurando siempre el fiel cumplimiento de su rol constitucional de persecución penal".

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación inicia investigación penal por hechos ocurridos en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde se interrumpió un acto de investigación que involucró a auditores de la Contraloría de la República.

En comunicado señala el Ministerio Público que "en aras de garantizar la correcta administración de justicia y la separación de los poderes, pilar esencial para un Estado democrático de derecho, comunica al país sobre el inicio de una investigación penal por hechos acaecidos en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, según denuncia presentada en este Despacho Superior por una Fiscal Superior Anticorrupción, donde informa sobre funcionarios de la Contraloría General de la República que irrumpen en medio de un acto de investigación que involucraba auditores de dicha institución, impidiendo con ello la culminación del mismo".

Añade el comunicado que: "Los citados auditores, al ser requeridos por autoridad competente, se encontraban rindiendo entrevista dentro de una causa que se adelanta en dicho despacho por el delito de enriquecimiento injustificado, en contra de un exvicepresidente de la República (José Gabriel Carrizo)".

El Ministerio Público rechazó "todo tipo de presión externa, respetando el debido proceso para las partes y procurando siempre el fiel cumplimiento de su rol constitucional de persecución penal".