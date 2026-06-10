Caso Blue Apple: Corte Suprema rechaza casación de tres condenados y ordena corregir recursos a otros cinco

Los recursos fueron presentados contra la sentencia de segunda instancia emitida en el caso Blue Apple, que reveló el pago de sobornos mediante una red de sociedades y cuentas bancarias para la adjudicación de contratos de infraestructura pública durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió los recursos de casación presentados a favor de Alcides Antonio Bernal Zambrano, César Jaramillo Gutiérrez y Juan Daniel Girón Samaniego condenados por el conocido caso Blue Apple.

Además, ordenó corregir, por considerar la sustentación deficiente, los recursos presentados a favor del exministro de Obras Públicas, José Federico Suárez Cedeño; el exdirectivo de la Caja de Ahorros, Ricardo Francolini Arosemena, el exasesor presidencial del periodo 2009-2014, Adolfo “Chichi” de Obarrio; también, a George Joseph Moreno Pérez y Octavio Samaniego Castillo.

La Sala otorgó un plazo de cinco días hábiles para que las defensas presenten nuevamente sus escritos con las correcciones señaladas, después que se cumpla con el periodo de notificación mediante edicto.

De igual forma, no fue admitido el recurso de casación promovido por la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Antonio Donadío, Melina Cano, Jaime Martín de la Espriella y Luis Alberto Arias García.

Los recursos fueron presentados contra la sentencia de segunda instancia emitida en el caso Blue Apple, investigación que reveló el pago de sobornos mediante una red de sociedades y cuentas bancarias para la adjudicación de contratos de infraestructura pública durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia.

En ese proceso, el exasesor presidencial Adolfo “Chichi” de Obarrio fue condenado a 120 meses de prisión por blanqueo de capitales y al pago de una multa de 5 millones 91 mil 486 dólares con 92 centavos.

Asimismo, el exministro de Obras Públicas Federico José Suárez y el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, Ricardo Francolini, figuran entre los condenados por el delito de blanqueo de capitales.

Por el delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos, Juan Daniel Girón Samaniego fue condenado a 64 meses de prisión, mientras que César Jaramillo Gutiérrez recibió una pena de 72 meses de cárcel.

Por el delito de blanqueo de capitales también fueron condenados George Joseph Moreno Pérez, a 80 meses de prisión; Alcides Antonio Bernal Zambrano, a 60 meses; y Ricardo Francolini Arosemena, a 60 meses de prisión, además del pago de una multa de 470 mil dólares.

Como parte de la sentencia, se ordenó el comiso de diversos bienes y cuentas bancarias, entre ellos una propiedad en el PH Bristol Buenaventura, valorado en 235 mil dólares; una unidad en el PH Wind Rose; y un terreno ubicado en el distrito de Mariato, valorado en 63 mil dólares.

Todos los bienes decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme a lo establecido en la Ley 57 de 17 de septiembre de 2013.